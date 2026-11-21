Cada vez que tomamos una decisión, recurrimos a distintas opiniones para tener una mejor noción al momento de elegir, sin embargo, hay contados casos que les gusta realizar sus acciones a su manera. ¿Este hábito puede tomarse como algo positivo o negativo? Te comentaré que los expertos en psicología han brindado una postura más que interesante. Para conocer los detalles, sigue leyendo este artículo informativo.

Este comportamiento puede catalogarse como egocéntrico o poco empático con el pensamiento de los demás, pero no necesariamente tiene que relacionarse a lo negativo. Tras años de estudios, los especialistas en salud mental tienen una postura definida.

La psicología afirma que estas personas no son egocéntricas o poco empáticas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre quienes hacen las cosas a su manera

Para comenzar, es importante tomar la postura de la psicóloga Leticia Martín Enjuto. En su entrevista concedida a CuerpoMente , la profesional explicó que este comportamiento se trata de una clara señal de autonomía.

Esta cualidad se caracteriza por la capacidad de tomar decisiones propias y actuar por la voluntad propia en lugar de hacerlo por obligación. La psicóloga enfatizó que estas personas aprecian más ser independientes para cada acción que ejecuta.

Eso sí, Martín Enjuto aclara que esta conducta no significa necesariamente que poco le importa los consejos de los demás; pueden escuchar distintas recomendaciones, pero saben que la decisión final recae en sus manos.

La psicología afirma que estas personas sí suelen escuchar consejos, pero finalmente toman la decisión que crean conveniente. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

También existe un punto interesante ofrecido por la profesional citada: las personas caracterizadas por hacer las cosas a su manera no necesitan de aprobación externa. “Su criterio personal tiene más peso que la necesidad de quedar bien o evitar que alguien se moleste”, añadió.

Otros profesionales de la salud mental coinciden que también puede tratarse de una necesidad de controlar lo que sucede. Su finalidad es que sientan seguridad de la decisión que están tomando.

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