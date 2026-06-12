En toda conversación, siempre surgen preguntas para resolver dudas. Aunque parezca una práctica que brinda la posibilidad de que la interacción se prolongue, la psicología revela que también tienen la capacidad de construir vínculos más profundos, pero no sería lo único. Para conocer más detalles al respecto sobre este comportamiento, te invito a leer los siguientes párrafos.

TE PUEDE INTERESAR La psicología dice que las personas que nunca publican en sus redes sociales no solo buscan privacidad, sino que no tienen necesidad de validación externa

Todos hemos realizado una interrogante cuando estamos manteniendo una conversación, ya sea para resolver una duda, aprender algo nuevo o evitar silencios incómodos; se trata de un proceso natural que sí o sí surge en un diálogo y tiene resultados positivos.

Distintos especialistas en esta rama consideran que los individuos que tienden a hacer preguntas frecuentes durante una charla se distinguen por manifestar un interés real hacia la otra parte, con la intención de mantener vínculos más cercanos.

Eso sí, no se puede realizar cualquier tipo de preguntas. En caso la persona ejecute interrogantes adecuadas no sólo permite que las conversaciones sean más profundas, sino que también ayuda a disminuir el aislamiento emocional del otro individuo.

Realizar preguntas en una conversación solo demuestra un interés por saber más detalles de la otra parte. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Presentan una curiosidad sana

Otros expertos en la rama precisan que estas personas suelen manifestar una curiosidad positiva, pues desean conocer un poco más de la personalidad y los detalles más relevantes de los individuos con los que se interactúan en una conversación.

De acuerdo a Altea Psicólogos , la curiosidad ayuda a potenciar la memoria y el aprendizaje debido a que se activan circuitos vinculados con la atención, la exploración y la motivación, lo cual facilita a codificar y consolidar información.

Los expertos en psicología señalan que las personas acostumbradas a realizar preguntas en la conversación se caracterizan por ser curiosas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Más allá de los beneficios intelectuales, la persona caracterizada por este impulso natural registra una mayor cantidad de emociones positivas, experimentan niveles más bajos de ansiedad y, sobre todo, logran construir vínculos más empáticos .

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!