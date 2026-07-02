Falta media hora para esa reunión importante con tu jefe o estás a punto de iniciar una charla con tu pareja y ya andas preparando en tu mente las frases exactas que usarás. Esto lejos de ser una rareza o un problema, es una situación muy común para muchos hombres y mujeres y tiene una razón. La psicología analizó por qué algunas personas imaginan conversaciones antes que ocurran y no es un signo de locura, sino de un mecanismo que ayuda a prepararse para situaciones sociales, organizar ideas y reducir la incertidumbre. Aquí te explico lo que indican los expertos.

¿Qué significa para la psicología que una persona imagine conversaciones antes que ocurran?

Según la psicología, ensayar conversaciones antes de que ocurran es un mecanismo natural para regular emociones. Ayuda a reducir la incertidumbre frente a acontecimientos que generan expectativas o nerviosismo, organizar los pensamientos y aumentar el sentido de control. Sin embargo, si se hace en exceso, puede generar desgaste o ansiedad.

Los expertos recalcan que esta es una conducta completamente normal en personas reflexivas y con tendencia a la planificación. Es la herramienta que tiene el cerebro para prepararse ante situaciones sociales relevantes. Y es que este órgano del cuerpo funciona como un simulador de escenarios y siempre anda analizando información, proyectando posibilidades y evaluando resultados antes de que ocurran.

Para muchas personas en su cabeza aparecen preguntas, respuestas, posibles reacciones y distintos escenarios que todavía no ocurrieron. (Foto: Michael Burrows / Pexels)

Por qué es importante imaginar conversaciones antes que ocurran

Ensayar mentalmente una conversación puede resultar útil para quienes deben expresar una opinión importante, resolver un conflicto, comunicar una decisión o afrontar una situación que consideran desafiante.

Además, este hábito está asociado a quienes dedican más tiempo a procesar información y a pensar cómo transmitir sus ideas de manera clara; sin embargo, puede volverse un problema cuando hace que una persona se quede atrapado en pensamientos repetitivos.

Este hábito forma parte de los mecanismos que utiliza el cerebro para prepararse ante situaciones sociales relevantes. (Foto: SHVETS production / Pexels)

Y es que cuando estas simulaciones en la mente se vuelven constantes o generan angustia se pueden transformar en una fuente de ansiedad, ya que la persona se preocupa de manera excesiva por situaciones que todavía no ocurrieron.

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