De seguro te ha pasado que tienes un compañero de trabajo que no puede guardar silencio durante las reuniones y necesita intervenir constantemente aunque otros estén hablando o tienes un familiar al que cada vez que le cuentas algo, no te deja terminar la frase y ya está opinando. Estas situaciones son más comunes de lo que piensas y quienes las realizan tienen características muy marcadas. Gracias a la psicología podemos saber qué significa que una persona interrumpa constantemente a los demás y los expertos son tajantes en afirmar que no se debe a falta de educación, sino otros factores como la ansiedad, exceso de entusiasmo o ganas de tener el control. Aquí te explico lo que necesitas saber para entender este tipo de comportamiento en los que te rodean o talvez autoanalizarte porque eres tú quien no puede escuchar sin emitir críticas al instante.

MIRA TAMBIÉN Qué dice la psicología de las personas que nunca publican en sus redes sociales

Qué significa para la psicología que una persona interrumpa constantemente la conversación

A todos nos gusta sentir que nos escuchan cuando hablamos y recibir comentarios de lo que hemos manifestado; sin embargo, cuando una persona repetidamente nos demuestra que no lo hace y corta nuestras frases para decir algo o se adelanta a juzgar antes de que termines, nos puede resultar sumamente incómodo y hasta generar problemas en las relaciones sociales.

Sherri Gordon, ‘coach’ y autora de libros, indicó en un artículo publicado en ‘Very Well Mind’ que “una conversación solo puede soportar un número limitado de interrupciones antes de que deje de ser una conversación”, es por eso que interrumpir constantemente puede volverse un real conflicto.

Un estudio de la Universidad George Washington reveló que los hombres interrumpen a las mujeres un 33% más a menudo que a otros hombres y que se debe a factores psicológicos como la necesidad de control, la falta de conciencia al actuar o una situación especialmente emocionante o que se viva con mucho entusiasmo.

La psicóloga Rebeca Cáceres, autora del libro ‘El éxito de ser tú’, aseguró en la revista Hola! que algunas lo hacen para no olvidar lo que consideran importante en el diálogo o porque es una forma aprendida de comunicarse y autorregularse.

“Puede haber dificultad para tolerar la espera, las opiniones de los otros, miedo a perder la idea, exceso de activación mental o una necesidad intensa de participar y de tener la última palabra”, aseguró.

Cuando alguien interrumpe de manera sistemática no suele hacerlo “contra” el otro, sino como una forma aprendida de comunicarse y autorregularse. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por qué una persona interrumpe constantemente la conversación

La especialista afirmó que muchas personas no se dan cuenta de que lo están haciendo a no ser que la otra parte les llame la atención y no se trata de falta de educación.

“Otras veces interrumpir de manera constante responde a cómo la persona gestiona la atención, la ansiedad o la relación con el silencio”, sugirió ya que para las personas que están pasando por un momento altamente estresante, interrumpir puede ser una forma de aliviar la tensión interna. “Hablar corta la incomodidad de esperar y de quedarse con lo que uno está sintiendo”.

Aquí también entran los que lidian con la impulsividad, ya que “la interrupción funciona como una manera sutil de recuperar el control cuando la conversación genera inseguridad o amenaza” y también están los que interrumpen porque se sienten inseguros y se convierte en una “defensa frente al temor de no ser escuchado o desaparecer en la conversación”.

En resumen, las principales causas de interrupción son:

Entusiasmo e impulsividad: las personas hiperactivas interrumpen porque su cerebro procesa ideas más rápido de lo que pueden vocalizarlas y temen perder el hilo.

Necesidad de control y dominancia: interrumpen para acaparar el foco, invalidando sutilmente la opinión del otro para posicionar la suya como la más importante.

Inseguridad y baja autoestima: al cortar el discurso, buscan asegurar su espacio en el grupo, sintiendo que de otra manera no serán escuchados.

Miedo al silencio: incapacidad para tolerar las pausas naturales de una charla fluida, llenando los vacíos inmediatamente.

En la mayoría de los casos no se trata de impertinencia, narcisismo o aburrimiento, sino de una necesidad de control. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Las consecuencias de interrumpir constantemente a los demás

Si bien no es por mala educación, interrumpir puede tener consecuencias y afectar nuestra relación con los demás. Sherri Gordon recalca que “Independientemente de quién interrumpa o por qué lo haga; quien interrumpe está transmitiendo que lo que tiene que decir prevalece sobre tus pensamientos y opiniones”. Y es que quien corta constantemente a otro mientras habla busca reafirmar su poder y ejercer dominio y control.

Si eres víctima en reiteradas ocasiones de alguien que te corta las ideas y no te deja concluir una frase, lo mejor es que puedas establecer límites cordiales diciendo frases como “Déjame terminar la idea, por favor, y enseguida te escucho” y hablar con él o ella en una momento en que ambos estén tranquilos o hacerle notar que interrumpe con frecuencia, ya que muchos no se dan cuenta.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí