Caminar entre árboles y plantas es un práctica con la finalidad de desconectarse del estrés diario, pero los expertos en psicología revelan que este comportamiento esconde un motivo más profundo. Las personas acostumbradas a trasladarse en espacios con presencia de áreas verdes intentan romper los pensamientos repetitivos, pero no es lo único. Conoce los detalles completos en los siguientes párrafos.

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Tal como te indiqué anteriormente, existen individuos que sienten paz cuando caminan por espacios con harta vegetación. Sienten que están renovando su energía interior y eliminando el estrés que han acumulado. Es más, muchos profesionales de la salud mental lo recomiendan totalmente, ya que es beneficiosa.

Aunque parezca una actividad sencilla, la preferencia de trasladarse por sitios naturales es un factor capaz de revelar rasgos psicológicos clave de la personalidad de quienes la realizan.

Inesperadamente, la persona que se traslada por espacios verdes siente una nueva energía en su interior. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que acostumbran caminar por espacios verdes

Para el psicólogo Francisco García Suárez , no se trata de un simple ejercicio, ayuda a regularizar el organismo. Cuando alguien acostumbra a caminar por espacios con presencia de árboles y plantas, el profesional resalta que se disminuye el cortisol, relaja la tensión y mejora la respiración.

Un dato interesante otorgado por el especialista señala que quienes son guiados a caminar por la naturaleza tienden a mostrar conductas de pensamiento repetitivo y experimentan altos niveles de autoexigencia en su vida cotidiana.

“Caminar por un espacio natural puede ofrecer un corte contextual a ese bucle. No lo elimina, pero genera condiciones distintas: sonidos naturales, ausencia de pérdida de tiempo, direccionalidad”, indica García Suárez.

Esta práctica es sumamente recomendada por los profesionales en psicología para personas diagnosticadas con depresión y ansiedad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En ese sentido, estas personas suelen enfocarse mucho en una situación, un problema o alguna cosa que ocurrió en su pasado y no llegan a una solución concreta, así lo explica el portal UnoBravo .

Estos lugares también fomentan el ejercicio, un elemento esencial para la salud mental. Esto se debe a que actividades como correr, andar en bicicleta o hacer yoga en áreas verdes elevan la producción de endorfinas, unas sustancias responsables de mejorar el estado de ánimo.

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