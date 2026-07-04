Muchas veces asumimos que la personas que siempre dicen “sí” lo hacen simplemente por ser amables o intentan agradar a los demás; sin embargo, los expertos en psicología revelan algo distinto a esta percepción. Este comportamiento esconde en realidad un mecanismo de defensa inconsciente para proteger la propia salud emocional, pero no es lo único. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo los párrafos de este artículo informativo.

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¿Te identificas con esta situación? Posiblemente sí. En ciertas ocasiones, te cuesta decir “no” cuando te piden un favor o realizar una acción que, en el fondo, no deseas acceder, pero aceptas de manera instintiva. Cuando lo analizas después de unos minutos, sabes que fue un error.

Esta conducta ha sido objeto de estudio por parte de especialistas de psicología durante años, dando lugar a hallazgos que los investigadores califican como sumamente llamativos.

Cuando una persona acepta propuesta o favores que tenía en un principio rechazar suele sentirse incómodo o estresado. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que les cuesta decir “no”

Es posible que te hayas preguntando por qué cuesta tanto que digas “no”, pero la psicología tiene distintas respuestas al respecto que llamarán tu atención. Según lo señalado por el portal Psicología y Mente , estas personas toman esta postura por temor a ser percibidas como egoístas o tienen la idea de “poder con todo”.

No sería lo único; el medio citado explica que quienes les cuesta establecer límites tienen la idea errónea de que sus amigos o familiares se alejarán por no aceptar los favores que nos piden. En términos simple, carecen de asertividad.

De acuerdo al Centro de Psicología Área Humana , se trata de una habilidad social y comunicativa que nos permite expresar opiniones, deseos y sentimientos de manera directa y respetuosa, sin faltar los derechos de los demás.

Entonces, cuando aceptas los favores que te solicitan suele ser una estrategia para evitar el agotamiento emocional y la culpa de decir “no” ; sin embargo, puede ser contraproducente, ya que también puede generarte afectaciones a nivel emocional y personal.

La neuropsicóloga Alba Cardalda explicó a BBC que cargar responsabilidades que no queremos hacer nos genera agobio, estrés y ansiedad. Es más, la autoestima puede verse dañada al no tomar en cuenta nuestras preferencias.

“La única forma de preservar nuestro bienestar es marcando los límites porque también definen el tipo de relación que tenemos con los demás y son muy importantes para crear vínculos sanos y rodearse de personas que nos traten bien”, añadió la profesional citada.

Los psicólogos enfatizan que no establecer límites tiene un impacto en la autoestima. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo empezar a decir “no” sin sentir culpa

Psicología y Mente enumeró una lista de acciones que debes realizar si te cuesta mucho establecer límites:

Reconoce tu derecho a decir “no”, ya que se trata de tu libertad personal.

Aprende técnicas asertivas.

Acepta la culpa y comienza a tolerarla al inicio.

Si dijiste “no”, no cambies tu respuesta en los minutos siguientes.

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