Para muchos, las personas que suelen llegar tarde a cualquier cita o responsabilidad se vincula directamente con una falta de respeto o desorganización; sin embargo, la psicología señala una postura diferente . Detrás de este mal hábito puede esconderse una realidad mucho más compleja y profunda. Para conocer más detalles sobre el verdadero origen de este comportamiento humano, te invito a leer los siguientes párrafos.

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Todos en alguna ocasión hemos llegado tarde a un compromiso, al trabajo, al centro de estudios o incluso a una cita por distintas razones inesperadas, tales como el tráfico o un imprevisto a último momento; no obstante, existen personas que tienen esta costumbre bien marcada.

En una rápida deducción, se considera que estos individuos no tienen la responsabilidad suficiente para llegar puntual. En cierta parte es verdad, pero si nos vamos al plano psicológico, existe una respuesta totalmente diferente que puede cambiar tu perspectiva.

Según un artículo de PsychCentral , dicha conducta crónica puede ser un síntoma de salud mental específico, tal como la depresión, la ansiedad social o el trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

Las condiciones mencionadas pueden alterar directamente tanto la capacidad de las personas para administrar el tiempo como su manera de reaccionar ante los diferentes escenarios sociales cotidianos.

La persona no solo podría padecer de ansiedad social, también es posible que se les diagnostique depresión o TDAH. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

La ansiedad social y su relación con la impuntualidad

En el plano de la psicología, la impuntualidad crónica se relaciona estrechamente con la ansiedad social. El National Institute of Mental Health (NIH, por sus siglas en inglés) lo define como aquella persona que experimentan episodios de miedo o angustia en escenario donde perciben que están siendo juzgado por los demás.

Los pacientes diagnosticados con este trastorno suelen experimentar altos niveles de estrés con una anticipación prolongada; dicha condición provoca que comiencen a angustiarse por un compromiso o evento social con semanas de anticipación a la fecha pactada.

Entonces, analizan si es necesario acudir a lugares o eventos que les causan angustia o les generan sentimientos de vergüenza. Entonces, en ese proceso, pierden tiempo valioso y suelen llegar impuntuales a los lugares que deben acudir.

La ansiedad social sería un factor principal que ocasiona la impuntualidad crónica en una persona. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

El TOC como posible responsable de impuntualidad

Posiblemente, es primera vez que escuches o leas el término Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) y te preguntes por qué tiene relación a la impuntualidad. Sucede que ciertos especialistas indican que ciertos síntomas pueden derivar a que una persona llegue tarde de manera reiterada.

Para comprender mejor, Mayo Clinic lo define como un patrón de pensamientos no deseados y miedos conocidos como obsesiones que te llevan a realizar conductas repetitivas; éstos interfieren en las actividades diarias y causan un desgaste emocional.

Entonces, estos ciclos recurrentes de obsesión y compulsión pueden absorber una cantidad considerable de tiempo y energía, lo que impide el desarrollo de tareas cotidianas en los horarios planificados.

Por ejemplo, la persona puede lavarse las manos, revisar puertas o verificar llaves de gas de manera reiterativa hasta considerar que todo está “perfecto”; entonces, cada ritual toma varios minutos lo que perjudica salir en una hora prevista para llegar puntual.

Lo recomendable es acudir a un profesional de la salud mental para descubrir si realmente la impuntualidad crónica está vinculada a un trastorno de salud mental o solo se trata de un mal hábito que necesita mejorarse con el tiempo.

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