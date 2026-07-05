Llevar la muñeca cubierta de distintas pulseras suele ser llamativo visualmente, pero los expertos en psicología revelan que este hábito no solo se trata de una simple moda, ya que posee un significado más profundo. ¿Qué dice exactamente la ciencia que estudia el comportamiento humano al respecto? Para saber más detalles al respecto, te invito a leer los párrafos de este artículo informativo.

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Es posible que te sientas identificado o conoces a una persona que acostumbre a usar pulseras con diversos diseños en una sola muñeca. En un primer momento, creerás que se trata de un gusto personal, pero los especialistas en salud mental han realizado estudios al respecto, obteniendo resultados interesantes.

Millones de personas tienen la costumbre de usar muchas pulseras en una sola muñeca. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que usan varias pulseras en una sola muñeca

Los accesorios o las prendas que elegimos diariamente suelen revelar distintos rasgos de nuestra personalidad, según lo señalado por el Centro Ivane Salud . Entonces, cuando usas pulseras, estás comunicando quién eres y qué estás sintiendo.

La misma entidad especifica que si te vistes bien o utilizas accesorios de agrado personal tiende a aumentar tu confianza y felicidad . Cuando estos dos últimos factores se encuentran excelente, resultan clave para seguir alcanzando metas personales a futuro.

Esta moda también puede reflejar un deseo de creatividad singular; es decir, tienes la idea de ser “diferente a los demás”. No te conformas con seguir un solo patrón, al contrario, mantienes una mente abierta y curiosa.

Desde otra perspectiva, Men’s Health explica que las personas acostumbradas a usar pulseras otorgan un valor simbólico a cada pieza. Esto se debe a que estos accesorios suelen vincularse directamente con vivencias personales o con obsequios de seres queridos.

Las pulseras pueden representar un símbolo de protección. Entonces, si acostumbras a usar varias con diseños sumamente peculiares, demuestras tener una fuerte creencia en energías, amuletos o rituales.

Usar accesorios favoritos suele incrementar la confianza y la felicidad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué simbolizan los diferentes estilos de pulsera

Pulseras de colores y vibrantes: mantienes un espíritu optimista y lleno de energía; te caracterizas por ser alegre.

mantienes un espíritu optimista y lleno de energía; te caracterizas por ser alegre. Pulseras metálicas o rígidas : demuestras estabilidad, fuerza interna y un gusto por la elegancia.

: demuestras estabilidad, fuerza interna y un gusto por la elegancia. Pulseras artesanales: se relacionan con la autenticidad y la conexión con la naturaleza.

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