Recibir una buena noticia genera emoción, pero existen individuos que la emoción inunda su ser y lloran sorpresivamente. En un primer momento, se interpreta como un momento de felicidad que atraviesa la persona, pero los expertos en psicología señalan que este comportamiento revela algo más profundo. ¿Qué dice esta ciencia al respecto? Los detalles completos podrás conocerlos en los siguientes párrafos.

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Es posible que te sientas identificado con dicho comportamiento, ya sea cuando te enteraste que conseguiste un ascenso en la empresa donde laboras, obtuviste un nuevo grado académico o, incluso, al momento de expresar unas palabras de agradecimiento durante un cumpleaños.

Se puede interpretar como sensibilidad, pero no necesariamente es ello. La psicología explica que esta actitud revela muchos rasgos sobre quien acostumbra a llorar de felicidad, los cuales ser muy llamativos.

Los reencuentros después de años de ausencia suelen generar intensas emociones. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué dice la psicología sobre las personas que lloran tras recibir buenas noticias

Se trata de una acción que ha causado interés entre los investigadores, lo cual les obligó a realizar estudios al respecto. Según lo señalado en Very Well Mind , la persona acostumbrada a llorar al recibir buenas noticias es producto de los sentimientos que tiene reprimidos.

Entonces, cuando se manifiestan emociones de gran intensidad —ya sean de felicidad o tristeza—, dicho comportamiento funciona como un mecanismo que restablece el estado emocional.

En esa misma línea, el portal Psicología y Mente puntualizan que las lágrimas ayudan a reducir el estrés y el dolor debido a que se liberan sustancias, tales como la leucina-encefalina, la ACTH o prolactina. Es así que la calma retorna en cuestión de minutos.

Otras investigaciones puntualizan que llorar de alegría también cumple un papel importante en la comunicación y en las relaciones sociales, ya que puede fortalecer vínculos y fomentar la empatía. Por ejemplo, si sientes gran emoción al encontrarte con un ser querido después de años, es seguro que se cree un ambiente agradable.

Llorar de felicidad también fortalece los vínculos y causa empatía en los demás. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

También mejora el sueño

Lo sorprendente de este hábito es que también mejora la calidad del sueño, ya que, al regular las emociones y suavizar el estado de estrés, el cerebro se libera de una serie de pensamiento extraños. Es así que la persona puede completar los ciclos respectivos para obtener un mejor descanso.

El llanto provocado por la felicidad no tienes por qué ser criticado; al contrario, es un reflejo de la profundidad emocional de uno mismo. Mediante las lágrimas, se puede gestionar sentimientos y forjar vínculos más cercanos tanto a nivel personal e interpersonal.

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