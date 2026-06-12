En caso tengas un automóvil, posiblemente tienes la costumbre de sacar o apoyar el brazo izquierdo por la ventana del piloto. Parece una simple acción, pero tiene un significado interesante para la psicología aunque parezca irreal. Si bien se puede definir a estas personas como que tomas las cosas con total calma, existen otros rasgos interesantes que debes conocer. Por esa razón, esta nota quiere revelarte más detalles al respecto sobre esta acción estudiada por la ciencia que investiga el comportamiento humano.

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Apoyar el brazo izquierdo en la la ventana de la puerta es una acción realizada entre ciertos conductores. A primera impresión, se puede deducir que el individuo tiene mucha experiencia al volante, pero esa simple acción revela detalles de su personalidad.

Como primer punto, el conductor refleja un exceso de confianza. Según Ángela Ríos, referente en Psicología del Tránsito y Seguridad Vial, esta postura revela que la persona suele imaginar que tiene “todo bajo control”.

Lo positivo de este tipo de mentalidad es que tiene plena seguridad de sí misma; es decir, duda poco de sus capacidades para realizar cualquier acción nueva; sin embargo, el exceso sería un punto en contra que puede terminar en consecuencias fatales.

La psicología de tránsito revela que estas personas suelen tener exceso de confianza. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Minimizan los peligros reales

Aunque la norma indica que se deben mantener ambas manos sobre el volante al conducir, algunos automovilistas tienen la costumbre de sacar el brazo izquierdo por la ventana bajo la falsa creencia de que no enfrentarán ningún imprevisto en su trayecto.

“El brazo apoyado afuera puede simbolizar necesidad de mostrarse confiado, aunque al mismo tiempo revela una disminución en la conciencia del riesgo”, explica Ríos.

La psicología del tránsito precisa que este tipo de personas subestiman los peligros reales en su entorno general, un patrón de descuido que tiene impacto cuando conduce como cualquier acción que realiza en su día a día.

Al considerar que sacar el brazo izquierdo por la ventana no representa algún peligro, el conductor puede tomar otras acciones más riesgosas, tal como conducir sin cinturón de seguridad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

No sería lo único; al considerar que esta práctica no representa algún peligro, puede asumir otras conductas de riesgo más amplias bajo el volante, tales como no usar cinturón de seguridad, exceder la velocidad, distraerse fácilmente, etc.

Pese a esta tendencia, no se puede generalizar dicho perfil psicológico a la totalidad de los conductores que sacan el brazo por la ventana, dado que algunos casos esta práctica se debe a una costumbre al volante o la necesidad de aliviar la incomodidad física.

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