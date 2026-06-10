A muy pocos les gusta esperar, más aún cuando faltan pocos minutos para que cierre el banco o se sienten mal y no logran ser atendidos rápidamente en un centro médico o farmacia. A todos nos ha pasado que cuando más apurados estamos, la cola es más extensa y frente a esta situación, no todos reaccionan mal. ¿Te has puesto a pensar alguna vez por qué a ciertas personas parece no importarles que pasen los minutos y permanecen con buena actitud? La psicología se ha encargado de analizar porque mantienen la calma en la fila y no solo se trata de autocontrol, sino de otras características como la empatía cognitiva y la gratitud.

MIRA TAMBIÉN Qué dice la psicología de las personas que nunca publican en sus redes sociales

¿Qué dice la psicología de las personas que mantienen la calma en la fila?

Hay quienes se desesperan y pierden el control por lo que no dudan, equivocadamente, en tratar mal a los que están a su alrededor o hablar de mala manera a quienes trabajan en el establecimiento, algo que seguramente has presenciado en más de una ocasión; sin embargo, otros no reaccionan de forma impulsiva, sino que poseen una alta capacidad de autorregulación y regulación emocional. Según la psicología, ellos canalizan la incomodidad mediante la aceptación y la perspectiva, evitando descargar su frustración en el entorno. Esto se debe a factores como:

Autocontrol elevado: no se dejan gobernar por el primer impulso y evitan acciones como mirar el reloj constantemente o resoplar.

no se dejan gobernar por el primer impulso y evitan acciones como mirar el reloj constantemente o resoplar. Empatía cognitiva: comprenden la perspectiva de los trabajadores y del resto de la gente sin absorber el estrés ajeno.

comprenden la perspectiva de los trabajadores y del resto de la gente sin absorber el estrés ajeno. Gestión del tiempo: suelen tener una buena planeación de sus actividades, lo que reduce la prisa y la angustia ante los retrasos.

suelen tener una buena planeación de sus actividades, lo que reduce la prisa y la angustia ante los retrasos. Gratitud: la persona puede recordar que está allí para conseguir algo que necesita o puede pensar en el plan que disfrutará después.

la persona puede recordar que está allí para conseguir algo que necesita o puede pensar en el plan que disfrutará después. Enfoque analítico: conservan intacto su juicio y dominio propio, lo que les permite observar y analizar situaciones con mayor claridad.

Mantener la calma cuando hay cola dice más de lo que parece. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué cualidades destacan en las personas que mantienen la calma en la fila

Según la psicología, esa manera de actuar puede revelar cualidades importantes en cinco áreas: autocontrol, regulación emocional, perspectiva, gratitud y aceptación.

Quienes conservan la calma no se dejan llevar por la desesperación y saben que protestar o reclamar no hará que los segundos pasen más rápido; además, por más que estén molestas, no permiten que esa incomodidad los domine y no descargan su frustración en los demás.

Estas personas no caen en la tensión, sino que tienen más herramientas para afrontar situaciones de estrés y saben aprovechar los minutos que están detenidos en una cola en realizar otras actividades como ordenar sus ideas, observar lo que pasa a su alrededor, realizar una llamada postergada o pensar lo que harán el fin de semana.

Quienes saben esperar con serenidad suelen demostrar una fortaleza emocional que va mucho más allá de una simple fila. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

En cuanto a la perspectiva, esos minutos que pueden ser desesperantes se vuelven una pausa inevitable que es aceptada y tomada con calma. Y si hablamos de la gratitud, pues no se trata de alegrarse de hacer la cola, sino de sentir que ya se está ahí y se conseguirá eso que tanto se necesita, así pase tiempo, pero igual se disfrutará después. La idea también es aceptar que no siempre todo puede estar bajo control y enfadarse no ayudará.

Es aquí donde resulta clave distinguir entre lo que se puede cambiar y lo que no y mantener la calma en la fila demuestra fortaleza emocional.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí