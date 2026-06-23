Hay quienes pronuncian una mentira piadosa para no herir los sentimientos de alguien o para evitar un castigo y de forma esporádica, pero también están los que lo hacen patológicamente y de manera compulsiva incluso cuando no obtienen ningún beneficio. Lejos de ser un simple hábito, este comportamiento se vincula con rasgos psicológicos específicos y hasta se puede caer en la mitomanía. En esa línea, la psicología analizó por qué las personas mienten con frecuencia y los expertos son enfáticos en afirmar que lo hacen como un mecanismo de defensa. Si notaste que esto se ha vuelto común en ti o en alguien muy cercano, es bueno que sepas que hay rasgos bien marcados en los que no dicen la verdad.

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¿Qué significa para la psicología que una persona mienta con frecuencia?

Estas personas lo hacer para activar un mecanismo de defensa que les permite enmascarar profundas inseguridades, evadir conflictos, o buscar validación. La mayoría intenta compensar la baja autoestima y cuando se vuelve incontrolable se conoce como mitomanía o mentira patológica, un problema donde la persona altera la realidad para hacer su vida más interesante o proteger su imagen, tal como lo detalló la psicóloga Patricia Ramírez en un video de YouTube.

De esta manera, la mentira se usa para ocultar fracasos, eludir responsabilidades o evitar el miedo a las críticas y al rechazo. Además, puede aparecer cuando la persona crea una falsa identidad porque no se siente cómoda con su realidad y arma un personaje para encajar socialmente o aparentar un estatus superior.

Los expertos también señalan que mentir frecuentemente altera la respuesta emocional, haciendo que el cerebro se acostumbre al engaño y facilitando que la persona llegue a creerse sus propias mentiras.

Tanto el lenguaje corporal como las frases utilizadas pueden ayudar a identificar a una persona mentirosa. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por qué hay personas que mienten con frecuencia

La psicoterapeuta y autora Alicia Ortiz Ruzafa explicó en la revista ‘Hola!’ que “la psicología parte de la idea de que mentir es una conducta humana frecuente, adaptativa, crucial en la evolución de la especie humana y que denota habilidades cognitivas avanzadas”. Esas mentiras cumplen funciones concretas: “evita conflictos y castigos, ayuda a salir de situaciones comprometidas, proyecta una imagen más positiva de nosotros mismos”, o permite “no hacer daño a alguien en concreto” o “obtener algún tipo de beneficio económico o personal”.

El problema surge cuando deja de ser algo puntual y se convierte en algo persistente. En esos casos, “suele haber dificultades emocionales de fondo, y puede significar una defensa frente a la vergüenza de sentirse insuficiente”.

Este patrón es común entre aquellos que buscan constantemente una “validación o admiración” o que les resulta “difícil tolerar la propia vulnerabilidad”.

Cuando una persona está mintiendo, busca utilizar frases que le permitan reforzar la veracidad de su discurso. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuáles son los rasgos psicológicos compartidos entre quienes mienten con frecuencia?

Baja autoestima: construyen una realidad paralela (o exageran sus logros) para ser aceptados, admirados o para evitar el rechazo social.

construyen una realidad paralela (o exageran sus logros) para ser aceptados, admirados o para evitar el rechazo social. Inseguridad y miedo: temen no estar a la altura de las expectativas o ser juzgados, por lo que la mentira les sirve como un escudo protector.

temen no estar a la altura de las expectativas o ser juzgados, por lo que la mentira les sirve como un escudo protector. Falta de habilidades sociales o asertividad: a menudo carecen de las herramientas para comunicarse de manera sana, resolver conflictos o aceptar la realidad tal como es.

a menudo carecen de las herramientas para comunicarse de manera sana, resolver conflictos o aceptar la realidad tal como es. Nivel de autoengaño: en la mentira patológica (mitomanía), la persona suele terminar creyendo sus propias historias para proteger su propia psique.

en la mentira patológica (mitomanía), la persona suele terminar creyendo sus propias historias para proteger su propia psique. Rasgos narcisistas o histriónicos: en ciertos perfiles, la mentira es una herramienta constante para llamar la atención, manipular a los demás y sentirse protagonistas.

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