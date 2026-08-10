Revisar el saldo de las cuentas bancarias de forma constante puede parecer una costumbre financiera, pero los expertos en psicología revelan que esta práctica esconde un trasfondo mental que causará asombro. ¿Qué dice la ciencia sobre este hábito realizado por millones de personas? Te invito a conocer la respuesta leyendo este artículo informativo.

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Los dispositivos móviles han brindando la posibilidad a las personas que tengan “todo” al alcance de sus manos. Ya no es necesario acudir a un cajero automático para saber el saldo de nuestra cuenta bancaria, el mismo aplicativo nos brinda dicha información en cuestión de segundos.

En ese sentido, existen personas que tienen el hábito de entrar a su banca móvil y revisar la cantidad de dinero que tienen disponible en varias ocasiones al día. Puede parecer algo extraño; sin embargo, la psicología tiene una respuesta al respecto.

Puede parecer una práctica simple, pero esconde un significado en la psicología. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que revisan sus cuentas bancarias con frecuencia

Distintos estudios señalan que este comportamiento está vinculado a la ansiedad financiera; se trata de una preocupación persistente por el dinero que suele afectar la vida diariamente. La persona se encuentra en un bucle mental tras haber revisado su saldo a pesar de realizarlo previamente.

En ese caso, demuestra que estos individuos tienen una fuerte necesidad de mantener todo bajo control. No solo sería en el ámbito financiero; también puede ocurrir con cualquier responsabilidad que se le asigne. Se puede interpretar como un mecanismo de defensa frente a la incertidumbre y el miedo.

Según lo señalado por el portal Unobravo , aquellas personas “controladoras” pueden contar con una baja autoestima, pretenden que todas sus acciones sean perfectas y le resulta muy difícil controlar sus emociones.

Este comportamiento puede estar ligado a experiencias negativas pasadas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Tomando lo señalado, cuando el individuo revisa constantemente la cantidad de saldo que dispone puede significar que no está cumpliendo con una meta financiera establecida o siente inseguridad que perderá su dinero.

Otros estudios señalan que aquellos con este hábito han experimentado desenlaces fatales en relación al dinero, puede ser la quiebra de un pequeño emprendimiento, la pérdida de su empleo, pobreza en la infancia y, especialmente, el robo de sus ingresos económicos.

No todo tiene que ser negativo; una investigación realizada por Yaron Levi y Shlomo Benartzi precisan que el hábito de verificar el saldo constantemente tiene influencia al momento de realizar una compra. Se trata de un hábito de ahorro muy efectivo.

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