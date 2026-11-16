¿Tienes la costumbre de mirar constantemente el reloj a pesar de que no tengas prisa? Puede tratarse de un tic sin importancia, pero los profesionales de psicología tienen una respuesta al respecto que es necesario prestar atención. Si deseas descubrir qué hay detrás de esta conducta, te invito a leer esta nota completa para conocer los detalles completos.

Las personas acostumbradas a este hábito lo realizan en cualquier momento y espacio; el propósito es el mismo: saber la hora exacta. Eso sí, hay situaciones donde mirar el reloj tiene como fin saber si van puntuales.

Entonces, ¿por qué un hombre o una mujer mira el reloj si no tiene apuros? Tras años de estudios, los psicólogos tienen distintos resultados.

Los profesionales de salud mental consideran que este hábito suele revelar rasgos negativos. (Crédito: Gjorgji Mitrev / Pexels)

Qué dice la psicología de las personas que miran el reloj sin tener de prisa

Los profesionales de salud mental coinciden en un punto: estas personas toleran poco la incertidumbre. Les cuesta mantenerse en calma o disfrutar del momento, pues creen que el tiempo está pasando con cierta rapidez.

Entonces, cuando miran el reloj tienen el control de cada situación. Esta acción se le atribuye al psicólogo Robert Leahy, quien elaboró el concepto del “descuido de la probabilidad”, el cual significa que la persona se centra en lo negativo de un hecho sin saber la probabilidad de que realmente ocurra.

Los psicólogos añaden la ansiedad como una causante de este hábito. (Crédito: Rahib Hamidov / Pexels) / rahibhamidov

Tener poca tolerancia a la incertidumbre demuestra una clara señal de ansiedad, según la perspectiva de los psicólogos. Dicha emoción ocasiona que la persona esté pendiente una y otra vez a ciertas acciones, tal como revisar el reloj.

Si bien puede sentir tranquilidad al momento de verificar la hora, la duda nuevamente surge en cuestión de minutos, lo que obliga a que nuevamente esté pendiente. Entonces, se trata de un ciclo que no permite disfrutar con tranquilidad.

Si te identificas con este mecanismo de anticipación, los psicólogos recomiendan acudir a un profesional de salud mental para detectar el origen de esta exigencia repetitiva. Una terapia adecuada permite corregir —en cierta medida— este patrón