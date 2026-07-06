Asomarse por la ventana y mirar a través de ella se puede interpretar como un simple reflejo de aburrimiento, pero los expertos en psicología revelan que este hábito suele esconder un significado profundo aunque no lo parezca. Lejos de perder el tiempo, aquellos que visualizan el exterior intentan pausar su mente y aliviar sus pensamientos, pero no sería lo único. Para conocer más detalles al respecto, te invito a leer este artículo informativo.

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Se trata de una acción realizada por un sinfín de personas. De manera instintiva, se acercan hacia la ventana y comienzan a mirar hacia el exterior. En un primer momento se puede creer que se pretende apreciar al paisaje, pero la ciencia que analiza el comportamiento humano ha realizado estudios al respecto, obteniendo resultados interesantes.

Parece que se trata de una acción para evitar el aburrimiento, pero la psicología tiene otras respuestas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que miran por la ventana

Para ciertos especialistas de esta ciencia consideran que, en realidad, esta práctica no tiene que estar vinculada a solo observar lo que sucede en el exterior; suele ser una forma de escaparse del presente.

De acuerdo a La Mente es Maravillosa , esta acción incentiva a quien lo pone en práctica en analizar sus propios pensamientos y emociones. Por esa razón, gran parte de estas personas miran por la ventana cuando se encuentran solos en un espacio; es rara vez que lo realicen en presencia de otras.

Por su parte, un enfoque psicológico de MDPI Sustainability señala que los individuos acostumbrados a esta acción lo realizan con el propósito de disminuir el malestar ansioso que presentan. De esa manera, pueden encontrar serenidad y evitar tensiones emocionales.

Mirar por la ventana reduce la sensación de ansiedad, según los profesionales en psicología. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

No sería lo único; mirar a través de una ventana ayuda a mejorar la memoria de trabajo. En términos simples, esta acción cumple una función restauradora del cerebro, especialmente cuando está cargado de pensamientos repetitivos.

Marisa Peer, terapeuta de profesión, también señaló algo sumamente interesante: se fomenta la creatividad y la búsqueda de soluciones. La experta explica que, en situaciones de calma visual, la mente puede establecer nuevas conexiones y dar origen a ideas innovadoras .

Con lo indicado, no tienes de qué preocuparte si estás varios minutos apreciando el paisaje mediante la ventana de tu cuarto u otro lugar, pero es necesario realizarlo moderadamente, pues es probable que interrumpa tus responsabilidades diarias o afecte tu bienestar emocional por estar enfocado en tus pensamientos.

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