Mientras que Sócrates no dudó en decir a sus acusadores que había sido declarado por el Oráculo de Delfos como el hombre más sabio de todos los tiempos, René Descartes, padre del racionalismo, planteó que “el buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo, pues cada cual piensa que posee tan buena provisión de él”. Y es que si hay algo que todos han asegurado alguna vez sin dudarlo es estar en lo cierto y no haber cometido ningún error. Ante esto, la psicología analizó por qué algunas personas necesitan tener la razón todo el tiempo. Aquí te explico lo que aseguran los expertos ya que esta actitud suele actuar como un mecanismo de defensa inconsciente y, en la mayoría de casos, no es señal de superioridad, sino de una inseguridad profunda y necesidad de controlar el entorno.

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Qué dice la psicología de las personas que necesitan tener la razón

Querer tener siempre la razón puede desencadenar diversas consecuencias en nuestras relaciones, entre ellas generar sentimientos de incomprensión, aislamiento y tensión al generar situaciones conflictivas e incómodas con otras personas.

Para los expertos, las principales razones detrás de esta conducta son diversas:

Protección de la autoestima: para estas personas, admitir un error se siente como una amenaza directa a su identidad y valor personal.

para estas personas, admitir un error se siente como una amenaza directa a su identidad y valor personal. Miedo a la incertidumbre: la necesidad de tener la verdad absoluta les proporciona una sensación de estabilidad y poder frente a un mundo que perciben como impredecible.

la necesidad de tener la verdad absoluta les proporciona una sensación de estabilidad y poder frente a un mundo que perciben como impredecible. Identificación con las ideas: confunden sus opiniones con lo que son. Si alguien cuestiona sus ideas, sienten que están atacando su propia persona, lo que desencadena una postura defensiva.

confunden sus opiniones con lo que son. Si alguien cuestiona sus ideas, sienten que están atacando su propia persona, lo que desencadena una postura defensiva. Sesgo de confirmación y falta de flexibilidad cognitiva: el cerebro libera dopamina al validar información que ya cree conocer. En mentes muy rígidas, esta recompensa química es reforzada al rechazar perspectivas ajenas.

Creer estar siempre en lo cierto es un error. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Cómo afecta el querer siempre tener la razón?

Los especialistas detallan que quienes necesitan tener la última palabra suelen presentar dificultades con la empatía y a menudo experimentan aislamiento o conflictos recurrentes, ya que su actitud impide una conexión emocional genuina con los demás.

Y es que muchos consideran que no necesitan pedir perdón por un error que no han cometido. La psicóloga Lynn Margolies explicó en ‘Psychology Today’ que negarse a disculparse puede deberse a la creencia de que no deberíamos hacerlo, ya que no tuvimos la culpa; sin embargo, “algunas personas tienen dificultades particulares para admitir que se equivocaron, asumir la responsabilidad o decir que lo lamentan de una manera significativa”.

Además, para ciertas personas, reconocer que uno ha lastimado a un ser querido o ha hecho algo “mal” se evita inconscientemente porque evoca sentimientos temidos de maldad y vergüenza.

Tener esta conducta conlleva un impacto en las relaciones de la persona. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Por qué es ‘peligroso’ querer tener siempre la razón?

La insistencia en tener la razón puede socavar nuestras relaciones interpersonales. Cuando nos aferramos a nuestras opiniones sin considerar las de los demás, creamos barreras en la comunicación y generamos conflictos innecesarios. La falta de empatía y la incapacidad para comprender puntos de vista diferentes pueden llevar al distanciamiento social y al aislamiento emocional. Desde ‘Psicología y Mente’ destacan estos peligros:

Estancamiento intelectual: al negarnos a aceptar que podemos estar equivocados, limitamos nuestro crecimiento intelectual y nos privamos de nuevas oportunidades de aprendizaje y descubrimiento.

al negarnos a aceptar que podemos estar equivocados, limitamos nuestro crecimiento intelectual y nos privamos de nuevas oportunidades de aprendizaje y descubrimiento. Tensión y conflicto interpersonal: las discusiones se convierten en batallas de egos, donde el objetivo principal es demostrar superioridad en lugar de buscar una comprensión mutua o resolver problemas de manera constructiva.

las discusiones se convierten en batallas de egos, donde el objetivo principal es demostrar superioridad en lugar de buscar una comprensión mutua o resolver problemas de manera constructiva. Impacto en salud mental y bienestar: el miedo al juicio de los demás y la preocupación por ser percibidos como débiles o incompetentes pueden contribuir a un estado de malestar emocional crónico.

el miedo al juicio de los demás y la preocupación por ser percibidos como débiles o incompetentes pueden contribuir a un estado de malestar emocional crónico. Empeoramiento en el ámbito profesional: la necesidad de tener siempre la razón puede obstaculizar el trabajo en equipo y la colaboración efectiva.

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