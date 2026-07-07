Existen los de la promoción del colegio, los amigos del barrio, la pichanga de los domingos, la familia y hasta los compañeros de trabajo. De seguro en más de una ocasión te han propuesto formar parte de un chat grupal y lo dudaste antes de aceptar. Y es que en muchas ocasiones no dejan de escribir todo el día y cuando tomas tu celular te das con la sorpresa que hay decenas de mensajes sin leer, algo que puede tomarte varios minutos y restar tiempo a tus labores u otras tareas. Frente a esto, es cada vez más habitual que algunas personas no hablen nada en los grupos de WhatsApp y solo figure su nombre, pero ningún comentario. Esto fue analizado por la psicología y los expertos descubrieron que tanto hombres como mujeres no lo hacen por desinterés o desprecio, sino que prefieren evitar las conversaciones irrelevantes. Aquí los detalles sobre este hábito.

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¿Qué significa para la psicología que las personas no hablen en los grupos de WhatsApp?

La psicología revela que las personas que no hablan en los grupos de WhatsApp (conocidos como “lectores fantasma”) no lo hacen por timidez o desprecio, sino como una forma de autocuidado, respeto personal y gestión consciente de la energía. Prefieren evitar el ruido digital y no participar en conversaciones irrelevantes.

La psicóloga Leticia Martín Enjuto reveló lo que realmente se esconde tras esta conducta, y no es desprecio. Para muchos es casi una obligación responder los mensajes que llegaron de la manera más veloz, mientras que otros prefieren esperar a desocuparse o acabar con sus tareas diarias para recién agarrar el celular.

“Hay quienes asumen que la persona está enfadada, que no le interesa la conversación o que simplemente ignora al resto (…) Sin embargo, en la mayoría de los casos, no participar activamente en estos espacios digitales tiene más que ver con el bienestar personal que con el rechazo hacia los demás”, detalló en ‘Cuerpomente’.

No responder a un grupo deja de parecer una grosería y se convierte en una estrategia de autocuidado. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Es aquí donde muchos sienten que deben reaccionar a cada mensaje, comentario o conversación para demostrar interés, pero en realidad hay quienes necesitan más espacio, silencio y menos estímulos para sentirse equilibradas emocionalmente.

“Los expertos en salud mental señalan que la exposición constante a notificaciones y conversaciones puede generar una sensación de saturación mental (…) Por ello, algunas personas optan por limitar su participación para proteger su tranquilidad”, agregó la experta.

En muchos casos, el silencio no es una muestra de desinterés, sino una forma distinta de relacionarse con los demás. (Foto: Artur Apsitis / Pexels)

¿Qué caracteriza a las personas que no hablan en los grupos de WhatsApp?

Este comportamiento está acompañado de características marcadas en las personas que prefieren no responder en los chats grupales ya que muchas veces lo hacen por autocuidado emocional y porque en grupos con actividad constante se puede generar saturación o fatiga comunicativa. Aquí algunos rasgos que destacan:

Autocuidado digital: evitan la sobreexposición y la fatiga que causan las notificaciones constantes.

evitan la sobreexposición y la fatiga que causan las notificaciones constantes. Observadores pasivos: practican lo que se denomina lurking: leen, se mantienen al tanto de la información y se sienten integrados sin la necesidad de emitir una respuesta.

practican lo que se denomina lurking: leen, se mantienen al tanto de la información y se sienten integrados sin la necesidad de emitir una respuesta. Gestión del tiempo: consideran que las conversaciones grupales son caóticas o poco productivas y prefieren priorizar la comunicación directa o individual.

consideran que las conversaciones grupales son caóticas o poco productivas y prefieren priorizar la comunicación directa o individual. Evaluación del entorno: analizan si realmente tienen algo valioso o relevante que aportar antes de emitir un mensaje, optando por el silencio si la charla no lo requiere.

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