Sentir desánimo cuando llega el propio cumpleaños se juzga como una falta de entusiasmo; sin embargo, los expertos en psicología consideran que este comportamiento no significa necesariamente ello, al contrario, puede revelar rasgos más profundos de la personalidad. ¿Qué dice la ciencia sobre esta actitud? En caso te identifiques con esta situación, te aconsejo que sigas leyendo los siguientes párrafos de este artículo.

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Posiblemente hayas experimentado esta sensación: te despiertas en el día de tu cumpleaños y sientes que se trata de un simple día. No te genera felicidad; al contrario, solo se trata de un año más de vida que pasarás acompañado de tus familiares.

En un principio, puedes imaginar que eres un ser aburrido y que estás acostumbrado a rutinas simples, pero esto no suele ser aceptado por los especialistas de salud mental. Te comentaré que éstos han realizado investigaciones, obteniendo resultados que pueden interesarte.

Hay hombres y mujeres que consideran su día de cumpleaños como una fecha sin importancia. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué dice la psicología sobre las personas que no les agrada celebrar sus cumpleaños

En un artículo redactado para Psicología y Mente , el profesional Javier Soriano explica que esta actitud es conocida como el “Birthday Blue”, una sensación de tristeza o melancolía cuando se cumple un año más de vida. Sorpresivamente, se trata de un sentimiento que afecta a millones de personas de todas las edades.

El profesional considera que este fenómeno surge por varias causas. Una de ellas se debe a la reflexión del envejecimiento. En ese momento, el individuo suele comparar lo que ha conseguido hasta esa fecha con lo que tenía planificado en un primer momento, el cual puede generar sentimientos de tristeza.

“Esta autoevaluación puede desencadenar ansiedad, especialmente si se perciben más fracasos que éxitos o si se siente que no se han cumplido las metas deseadas”, añade.

Para Soriano, otros factores significativos que invitan a un ser humano a no disfrutar de sus cumpleaños son la comparación social y las expectativas sociales. Hay individuos que tienen en mente que recibirán decenas de saludos o diversos regalos por su fecha especial, pero si no se cumple ello con el paso de las horas, esto afecta emocionalmente.

“La constante comparación con las vidas aparentemente perfectas de otros puede intensificar la sensación de soledad y fracaso”, precisó el psicólogo.

Estas personas suelen tener muchas expectativas sobre lo que recibirán durante su día, pero sienten mucha tristeza si no se cumplen. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Las experiencias negativas también influyen

No se puede dejar de lado las vivencias negativas que ocurrieron durante las fechas de cumpleaños. En caso te enteraste de una mala noticia, tus amigos no te saludaron, hubo una discusión o tu círculo cercano te falló en tu fiesta, suele marcar en tu interior, ocasionando que “detestes” el día que cumples un año más de vida.

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