Hay algunas personas que prefieren dar un paso atrás o alejarse cuando alguien cercano intenta sacar una cámara para una foto grupal. Puede parecer un rasgo de timidez, pero los expertos en psicología tienen una perspectiva distinta sobre este comportamiento. ¿Qué dice exactamente esta ciencia al respecto? Conoce los detalles completos en los siguientes párrafos de este artículo informativo.

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¿Te sientes identificado o conoces a alguien que presenta dicha actitud con frecuencia? En realidad, suele ser mal visto o criticado, ya que muestra indiferencia ante los demás; sin embargo, existen razones psicológicas de la decisión de evitar las fotos grupales.

Gracias a investigaciones realizadas por expertos en salud mental, ahora se puede conocer realmente cómo es la personalidad de aquellos acostumbrados a este comportamiento.

Estas personas también suelen caracterizarse por no tomarse muchas fotos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que evitan las fotos grupales

En un artículo redactado para Psicología y Mente , el psicólogo Oscar Castillero Mimenza precisa que este comportamiento se debe a que la persona considera que “no sale bien” en las fotografías. En términos simples, valoran mucho la imagen que proyectan ante los demás.

Esa percepción demuestra que se autoexigen demasiado, presentan una autoestima elevada o, raras veces, están acostumbrados a verse de manera diferente cuando se toman una fotografía con sus móviles.

“Diversos estudios y experimentos han demostrado que mayor nivel de autoestima de la persona, peor se ve reflejado en la fotografía”, señala el profesional Castillero Mimenza en el portal citado.

Otros estudios mencionan que los seres humanos que evitan tomarse fotografías no desean sentirse observados ni evaluados por otros; es decir, dependen mucho de la aprobación externa o están pendientes a lo que opinen otros, según lo señalado por la profesional Paloma Rey .

Las personas que evitan las fotografías suelen imaginar que serán criticadas por las demás. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Ese pensamiento no surge únicamente cuando la persona no está cómoda con la imagen proyectada al pararse frente a un espejo; también existen otros factores como los comentarios negativos, las comparaciones o las formas de validación durante la infancia o la adolescencia.

Es así que evitan las fotos grupales, como si pretenden protegerse emocionalmente ante los supuestos “comentarios negativos”. Lo consideran como una amenaza que pueden enfrentarla, ya que eso puede causar un golpe en su interior.

Los expertos aclaran que evitar las fotos no siempre se trata de un problema grave de amor propio, ya que existen casos donde la persona no le agrada la exposición pública. Esto suele relacionarse más a los seres extrovertidos.

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