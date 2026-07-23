Una escena cotidiana es planear una cena con tus amigos y tener que esperar varios minutos para poder ordenar porque uno va bastante retrasado o que esa reunión tan importante en el trabajo no puede empezar ya que falta quien hará la presentación porque se quedó atorado en el tráfico. Si bien a todos nos puede jugar en contra el tiempo y calcular mal para llegar a un lugar, hay quienes están acostumbrados a nunca arribar a la hora. Frente a esto, la psicología se encargó de analizar qué hay detrás de las personas que nunca llegan a la hora y siempre tienen una justificación para su tardanza. Aquí te detallo lo que afirman los expertos sobre ese comportamiento.

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¿Qué significa para la psicología que una persona nunca llegue a la hora y justifique su tardanza?

La psicología explica que las personas que justifican sus tardanzas suelen presentar falacia de planificación, optimismo irreal y necesidad de control. Al dar excusas, buscan proteger su ego y evitar la confrontación social.

Olga Albeladejo, psicóloga y autora de Conjuros del Bien-estar, explica para ‘Cuerpomente’ que “la impuntualidad crónica no suele deberse solo a desorganización o desinterés”, sino que “llegar tarde de forma sistemáticamente puede reflejar distintos rasgos de personalidad, dinámicas emocionales o incluso patrones de funcionamiento cerebral”.

Estas personas tienen baja percepción temporal y viven creyendo que ‘aún les queda tiempo’. Además, presentan rasgos evitativos o ansiedad social por lo que retrasar la llegada es usado como estrategia inconsciente (o consciente) para evitar situaciones que incomodan o generan una gran exposición, como entrar en una reunión o grupo que ya ha empezado.

A esto se suma que hay personas a las que “les cuesta anticipar, planificar o seguir una secuencia organizada”. En este caso, “la falta de habilidades de gestión del tiempo y la dificultad para inhibir impulsos se asocia directamente con retrasos reiterados”, asegura la experta.

Hay personas a las que “les cuesta anticipar, planificar o seguir una secuencia organizada”. (Foto: Ketut Subiyanto / Pexels)

¿Qué características comparten las personas que nunca llegan a la hora y justifican su tardanza?

Falacia de planificación: creen de forma errónea que una tarea tomará menos tiempo del real.

creen de forma errónea que una tarea tomará menos tiempo del real. Optimismo crónico: piensan que todo saldrá perfecto en el camino sin contemplar imprevistos.

piensan que todo saldrá perfecto en el camino sin contemplar imprevistos. Distorsión temporal interna: su cerebro procesa el paso de los minutos de manera más lenta que el de los demás.

su cerebro procesa el paso de los minutos de manera más lenta que el de los demás. Control y pasivo-agresividad: inconscientemente buscan ser el centro de atención al entrar o dictar el ritmo de la reunión.

inconscientemente buscan ser el centro de atención al entrar o dictar el ritmo de la reunión. Evitación de la ansiedad social: usan el retraso para reducir el estrés de llegar y enfrentarse a los primeros momentos de un grupo.

usan el retraso para reducir el estrés de llegar y enfrentarse a los primeros momentos de un grupo. Dificultad para regular prioridades: les cuesta cerrar una actividad para empezar otra a tiempo.

Hay personas que tienen una distorsión en la estimación del tiempo real en el que tardan en hacer las cosas. (Foto: Mikhail Nilov / Pexels)

¿Qué es la falacia de planificación?

La impuntualidad constante suele deberse a la “falacia de planificación”, un exceso de confianza donde subestimamos el tiempo que toman las tareas cotidianas y el tráfico (especialmente en ciudades grandes). Para superarlo, los expertos comparten los siguientes pasos prácticos:

Calcula tu tiempo real: cronometra cuánto tardas realmente en bañarte, vestirte, desayunar y trasladarte para que tu planeación sea realista.

cronometra cuánto tardas realmente en bañarte, vestirte, desayunar y trasladarte para que tu planeación sea realista. El truco de los 15 minutos: mentalízate y agenda todos tus compromisos dándote a ti mismo una hora de llegada 15 minutos antes de lo acordado oficialmente.

mentalízate y agenda todos tus compromisos dándote a ti mismo una hora de llegada 15 minutos antes de lo acordado oficialmente. Prepara el entorno: deja listas tus cosas la noche anterior (ropa, llaves, mochila) y coloca relojes visibles en lugares estratégicos de tu casa para no perder la noción del tiempo.

deja listas tus cosas la noche anterior (ropa, llaves, mochila) y coloca relojes visibles en lugares estratégicos de tu casa para no perder la noción del tiempo. Anticipa imprevistos: siempre suma un margen de error para contingencias, como el tráfico pesado o problemas viales típicos.

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