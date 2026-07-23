Una escena cotidiana es planear una cena con tus amigos y tener que esperar varios minutos para poder ordenar porque uno va bastante retrasado o que esa reunión tan importante en el trabajo no puede empezar ya que falta quien hará la presentación porque se quedó atorado en el tráfico. Si bien a todos nos puede jugar en contra el tiempo y calcular mal para llegar a un lugar, hay quienes están acostumbrados a nunca arribar a la hora. Frente a esto, la psicología se encargó de analizar qué hay detrás de las personas que nunca llegan a la hora y siempre tienen una justificación para su tardanza. Aquí te detallo lo que afirman los expertos sobre ese comportamiento.
¿Qué significa para la psicología que una persona nunca llegue a la hora y justifique su tardanza?
La psicología explica que las personas que justifican sus tardanzas suelen presentar falacia de planificación, optimismo irreal y necesidad de control. Al dar excusas, buscan proteger su ego y evitar la confrontación social.
Olga Albeladejo, psicóloga y autora de Conjuros del Bien-estar, explica para ‘Cuerpomente’ que “la impuntualidad crónica no suele deberse solo a desorganización o desinterés”, sino que “llegar tarde de forma sistemáticamente puede reflejar distintos rasgos de personalidad, dinámicas emocionales o incluso patrones de funcionamiento cerebral”.
Estas personas tienen baja percepción temporal y viven creyendo que ‘aún les queda tiempo’. Además, presentan rasgos evitativos o ansiedad social por lo que retrasar la llegada es usado como estrategia inconsciente (o consciente) para evitar situaciones que incomodan o generan una gran exposición, como entrar en una reunión o grupo que ya ha empezado.
A esto se suma que hay personas a las que “les cuesta anticipar, planificar o seguir una secuencia organizada”. En este caso, “la falta de habilidades de gestión del tiempo y la dificultad para inhibir impulsos se asocia directamente con retrasos reiterados”, asegura la experta.
¿Qué características comparten las personas que nunca llegan a la hora y justifican su tardanza?
- Falacia de planificación: creen de forma errónea que una tarea tomará menos tiempo del real.
- Optimismo crónico: piensan que todo saldrá perfecto en el camino sin contemplar imprevistos.
- Distorsión temporal interna: su cerebro procesa el paso de los minutos de manera más lenta que el de los demás.
- Control y pasivo-agresividad: inconscientemente buscan ser el centro de atención al entrar o dictar el ritmo de la reunión.
- Evitación de la ansiedad social: usan el retraso para reducir el estrés de llegar y enfrentarse a los primeros momentos de un grupo.
- Dificultad para regular prioridades: les cuesta cerrar una actividad para empezar otra a tiempo.
¿Qué es la falacia de planificación?
La impuntualidad constante suele deberse a la “falacia de planificación”, un exceso de confianza donde subestimamos el tiempo que toman las tareas cotidianas y el tráfico (especialmente en ciudades grandes). Para superarlo, los expertos comparten los siguientes pasos prácticos:
- Calcula tu tiempo real: cronometra cuánto tardas realmente en bañarte, vestirte, desayunar y trasladarte para que tu planeación sea realista.
- El truco de los 15 minutos: mentalízate y agenda todos tus compromisos dándote a ti mismo una hora de llegada 15 minutos antes de lo acordado oficialmente.
- Prepara el entorno: deja listas tus cosas la noche anterior (ropa, llaves, mochila) y coloca relojes visibles en lugares estratégicos de tu casa para no perder la noción del tiempo.
- Anticipa imprevistos: siempre suma un margen de error para contingencias, como el tráfico pesado o problemas viales típicos.
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