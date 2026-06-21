Para algunos es reconocer que se equivocaron y que una palabra puede ayudar a que otros se sientan mejor, pero también hay un extenso grupo para el que ofrecer una disculpa se convierte en todo un reto por más que saben que se equivocaron. Si bien cada individuo es un mundo y lleva consigo diversos problemas o características, cada vez se está haciendo más constante que el arrepentimiento no exista y que las acciones causen malestar en alguien más. Frente a este escenario, la psicología analizó qué hay detrás de las personas que no piden perdón y qué significa que actúen así. Aquí te explico de la mano de los expertos por qué algunos son totalmente incapaces de decir “lo siento” y el impacto que esto tiene.

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¿Qué significa que una persona no pida perdón?

El pedir perdón o decir “discúlpame” supone un gran paso para algunas personas porque es reconocer que se actuó mal; sin embargo, algunos sabiendo que deberían pedir perdón, son incapaces de hacerlo. Los expertos coinciden en que se trata de una mala gestión de la autoimagen y el miedo a mostrar vulnerabilidad.

Es así que la psicología determinó que la incapacidad para pedir perdón suele esconder problemas profundos de inseguridad. No pedir disculpas es un mecanismo de defensa para proteger el ego, ya que admitir un error resulta profundamente amenazante, tal como destacan desde ‘Psicología y mente’.

Y es que las personas estructuran su propia identidad a partir de una serie de ideas y creencias acerca de uno mismo y la autoimagen permite no ir a ciegas a la hora de relacionarnos con los demás y con el entorno que no rodea, teniendo una cierta idea de cuáles son nuestras características, debilidades y fortalezas. De esta manera, todo lo que indique debilidad, incapacidad o poca fiabilidad a la hora de tomar decisiones, tiene un impacto en la autoestima.

Hay quien ve todo un reto en pedir perdón incluso sabiendo que se ha equivocado (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué caracteriza a las personas que no pueden pedir perdón?

Miedo a la vulnerabilidad: reconocer una equivocación se percibe erróneamente como una señal de debilidad, fragilidad o inferioridad.

reconocer una equivocación se percibe erróneamente como una señal de debilidad, fragilidad o inferioridad. Protección de la autoestima: en personas con un ego muy frágil, pedir perdón equivale a una humillación insoportable.

en personas con un ego muy frágil, pedir perdón equivale a una humillación insoportable. Mecanismos de defensa: uso de la negación (convencerse de que el error no existió) y la proyección (culpar a los demás de sus propios fallos).

uso de la negación (convencerse de que el error no existió) y la proyección (culpar a los demás de sus propios fallos). Rasgos de control o narcisismo: en casos más severos, evitar la disculpa es una táctica para mantener el control y sostener una imagen de perfección o superioridad.

Uno de los principales motivos por los cuales alguien se niega a pedir perdón está relacionado con el miedo a la vulnerabilidad. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

El impacto de no pedir perdón

El evitar ofrecer una disculpa o reconocer el error tiene un impacto negativo en las relaciones interpersonales, ya que no siempre se podrá reparar conflictos y sanar heridas emocionales. A esto se suma que el resentimiento puede crecer y deteriorarse cualquier vínculo afectivo. Y es que ofrecer una disculpa sincera es esencial para mantener relaciones saludables y equilibradas.

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