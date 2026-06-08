De seguro te ha pasado que tu mamá o abuela te preguntan por un paseo a la playa cuando tenías 2 años o que te enseñan una foto en la que sales muy contento jugando con los amigos de la guardería y tú no sabes ni quiénes son, ni cuándo pasó. Esta situación es más común de lo que piensas y no se trata de mala memoria, sino de algo más. La psicología se encargó de analizar por qué algunas personas no recuerdan sus primeros años de vida y qué significa esto. Si te sientes identificado, pues aquí te traigo toda la información que necesitas conocer sobre la amnesia infantil, un fenómeno muy popular.

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Qué significa para la psicología no recordar tus primeros años de vida

Cuando eras un infante, tus padres eran felices viéndote dar tus primeros pasos, comer sin ayuda, divertirte en las fiestas o dar tus palabras iniciales. Si bien estos momentos son atesorados por los que más te quieren, lo más probable es que esas experiencias hayan desaparecido de tu memoria y la ciencia tiene la respuesta.

“Se llama amnesia infantil (…) Ninguno de nosotros recuerda nada de antes de los 2 o 3 años. Y eso es temprano: la mayoría de la gente no recuerda nada de lo que vivió antes de que tenía 4 o 5 años de edad. Varía mucho la edad, pero usualmente tiene que ver con algo significativo. La gente recuerda cosas como caerse de la bicicleta... momentos que fueron importantes para ellos”, explicó a la BBC Catherine Loveday, de la Universidad de Westminster.

Es aquí donde muchos se preguntan por qué si los primeros años de vida son tan importantes, nos cuesta recordar momentos exactos o conservarlos en la memoria. Y es que durante ese tiempo el cerebro experimenta algunos de los cambios más intensos de toda la vida y aparece la amnesia infantil.

Los estudios indican que la mayoría de los recuerdos autobiográficos más antiguos suelen situarse entre los tres y los cinco años. Todo lo ocurrido antes de esa etapa queda, en gran medida, fuera de nuestro alcance consciente.

Es aquí donde muchos se preguntan qué pasó, ya que los bebés son capaces de reconocer rostros, voces o rutinas y aprender a caminar o dar las primeras palabras, pero ciertas experiencias son olvidadas.

Esta amnesia afecta por lo general a los recuerdos que ocurrieron a antes de los tres años de edad. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por qué no podemos recordar los primeros años de vida

Se debe a que el cerebro inmaduro carece de las conexiones necesarias (como el hipocampo) para consolidar recuerdos autobiográficos, aunque los factores emocionales y el trauma también pueden influir en bloqueos posteriores, como destacan desde Psychology Today.

Vanessa LoBue, profesora asociada de Psicología en la Universidad de Rutgers en Newark, Nueva Jersey, explicó que “una teoría previamente desacreditada es que los bebés no pueden formar recuerdos en absoluto. Ahora sabemos que esto no es cierto. Por supuesto que los bebés pueden recordar cosas. Pueden aprender a recordar la cara de su madre a las pocas horas de nacer. De manera similar, la mayoría de los padres saben que sus bebés pueden recordarlos: a los 2 o 3 meses de edad, los bebés sonríen a las caras que les son familiares, mostrando que reconocen y recuerdan a las personas más importantes de sus vidas”.

Sin embargo, antes de los 3 o 4 años, el cerebro es incapaz de codificar experiencias en forma de una historia personal coherente. A esto se suma que la constante creación de nuevas neuronas en la primera infancia provoca una rápida “poda sináptica”, lo que borra memorias antiguas para priorizar el desarrollo de nuevas habilidades.

Por su parte, la psicóloga Alba Guijarro, citada en El Confidencial, indicó que “si no recuerdas gran parte de tu infancia, es importante que tengas algo en cuenta” ya que puede tener una explicación más profunda de lo que parece porque estos “vacíos” en la memoria podrían estar relacionados con cómo el sistema nervioso gestionó experiencias emocionales difíciles.

“Tu mente hizo lo único que sabía hacer en ese momento para protegerte, que es desconectarse”, señala. Es decir, el cerebro prioriza la supervivencia emocional frente al recuerdo detallado de lo vivido.

La amnesia infantil se refiere a la incapacidad común de los adultos para recordar los primeros años de su infancia. (Foto: cottonbro studio / Pexels) / Dimenshtein Olga

Qué información sí guarda tu cerebro de tus primeros años de vida

Es importante destacar que, aunque no recuerdes eventos específicos, tu cerebro sí guarda otro tipo de información de esa etapa (memoria implícita), como aprender a caminar, hablar o gestionar emociones.

Y es que el cerebro infantil estuvo tan ocupado construyéndose a sí mismo que muchas de esas primeras experiencias quedaron enterradas o inaccesibles con el paso del tiempo. Es decir, puede que el cerebro registre experiencias, pero todavía no las vincule a una idea sólida de “mí mismo”, algo esencial para que un recuerdo autobiográfico perdure.

¿Si recuerdo algo, entonces es falso?

Esta pregunta también es muy habitual, ya que algunas personas sí manifiestan acordarse de lo que hicieron cuando tenían dos años y cómo les celebraron su primer año de vida; sin embargo, los especialistas advierten de que algunos de esos recuerdos podrían ser reconstrucciones posteriores, es decir, que crees recordarlos pero en realidad los construiste con lo que te contó tu mamá, abuela o algún familiar.

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