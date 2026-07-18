Actualmente, hay personas que sienten un enojo cuando alguien mueve o usa sus objetos personales sin autorización propia. A primera impresión, se puede interpretar como un ser envidioso o caprichoso, pero la psicología tiene una perspectiva diferente sobre este comportamiento. ¿Qué señala la ciencia que analiza la salud mental? Las respuestas podrás descubrirlas en los siguientes párrafos.

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Seguramente presentas este comportamiento, ya que te genera incomodidad cuando una amistad o un familiar toma algún objeto personal sin permiso o desacomoda lo que ordenaste en un primer momento. Tienes la intención de reclamarle, pero prefieres evitarlo.

Dicha actitud ha sido objeto de estudio por expertos en salud mental a lo largo de los años, pues se pretende descubrir qué rasgos presentan este tipo de personas. Fue así que han obtenido respuestas que captarán tu atención.

Hay personas que presentan este comportamiento cada vez que alguien toma por curiosidad sus objetos personales. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué dice la psicología sobre las personas que no soportan que otras toquen sus objetos personales

Para Enrique García, psicólogo del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, estas personas están adaptadas al concepto de espacio vital y los límites personales. Es decir, le brindan un valor importante a cada objeto que poseen.

Esto se puede interpretar como un apego hacia a los objetos, pues otorgan recuerdos emocionales, representan un valor económico, se trata de una herencia dejada por familiares, entre otras opciones.

Entonces, cuando otro individuo —así sea de su propio círculo— se acerca y toma estos artículos, el individuo considera que están invadiendo su territorio. De esa manera, despierta en su interior una sensación de amenaza o pérdida de control.

Estas personas acostumbran a cuidar mucho sus objetos personales. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Otros estudios psicológicos indican que este comportamiento tiene un estrecho vínculo con la ansiedad anticipatoria. Unobravo lo define como una respuesta emocional de inquietud o preocupación que surge al pensar en situaciones futuras, lo que activa el sistema de alerta.

Para una mejor comprensión, cuando la persona presencia que alguien toma un objeto importante, suele imaginar que puede dañarlo o llevárselo sin su autorización. Es en ese preciso momento que despierta su incomodidad, pero se controla cuando dicho artículo nuevamente está en su poder.

Pese a lo señalado, no necesariamente quiere decir que todos los individuos que sienten molestia cuando toman sus objetos personales presentan estos rasgos, pues cada ser humano es distinto en el plano psicológico.

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