Así como Roberto Carlos cantaba a todo pulmón “yo quiero tener un millón de amigos”, también hay quienes prefieren estar alejados de las personas, ya sea durante la hora del almuerzo en su trabajo o el fin de semana cuando priorizan el quedarse en casa. Al ser cada vez más común escuchar a algunos decir que no tienen amigos cercanos y solo conocidos dentro de su círculo, la psicología analizó que significa esto para las personas, ya que no se trata de un problema o trastorno. Los expertos saben que esto puede ser una elección consciente basada en la introversión o la timidez, pero también una señal de heridas emocionales o patrones relacionales que requieren atención.

MIRA TAMBIÉN Qué dice la psicología de las personas que gritan al hablar

¿Qué significa para la psicología que una persona no tenga amigos cercanos?

La amistad es “una relación elegida, basada en confianza, reciprocidad y apoyo emocional sostenido en el tiempo” que implica un acto repetido de voluntad, es decir, “elegir a esa persona una y otra vez”, según detalla la psicóloga Olga Albaladejo en CuídatePlus.

Tener amigos activa circuitos de recompensa similares a los del amor romántico (dopamina, oxitocina, serotonina) e influye en nuestra biología ya que ofrecen regulación emocional, perspectiva cuando estamos atrapados en nuestros propios pensamientos, validación de identidad y “nos dan permiso para ser imperfectos. Nos conocen en el presente, no desde narrativas del pasado y eso tiene un impacto psicológico enorme”; sin embargo, nos todos gozan de su presencia.

Desde el punto de vista de la psicología, el no tener amigos cercanos no se interpreta como un problema, ya que depende de la personalidad, pero sí es necesario identificar si se está solo por elección o si se experimenta una soledad no deseada.

Hay personas que, por su personalidad, no logran hacer amigos o, simplemente, no quieren tener amigos. (Foto: Vitaly Gariev / Pexels)

Entre las características que destacan los expertos para que una persona no tenga amigos resaltan los factores de crianza que generaron inseguridad en la persona; la timidez que hace caer en una especia de aislamiento voluntario; el temperamento colérico que hace que una persona se irrite con facilidad o tenga baja tolerancia a la frustración que hace difícil las relaciones de amistad, entre otras.

La psicóloga Olga Albaladejo agrega que podemos encontrar personas con apego evitativo, muy autosuficientes, personas que han sido heridas en el pasado y levantan muros protectores, o individuos con dificultades de empatía o reciprocidad”.

Además, “hay personas introvertidas con muy pocos amigos que están perfectamente satisfechas”, ya que lo importante no es el número, sino “si la persona se siente acompañada o aislada”. Elegir no tener amigos no tiene por qué ser un problema, el problema, según la experta, “no es tener pocos amigos, sino la soledad no deseada”.

Hay factores psicológicos que pueden influir como el apego inseguro o la ansiedad social. (Foto: Vitaly Gariev / Pexels)

No tener amigos cercanos puede ser señal de heridas emocionales

La psicología dice que las personas amables, pero sin amigos, pasaron décadas siendo la persona a la que todos recurrían en momentos de crisis y eran pilares de apoyo dentro de sus grupos sociales. Ahora, la soledad que sienten no se debe a no tener con quién hablar, sino a no tener a nadie que les devuelva el llamado.

Y es que mantener conversaciones frecuentes con conocidos o tener una gran cantidad de contactos no siempre refleja una cercanía emocional que caracteriza a la verdadera amistad y eso no implica contar con alguien en quien apoyarse cuando surge una necesidad propia.

Un artículo publicado por Bolde detalla que muchas personas consideradas amables, confiables y emocionalmente disponibles pasaron años ocupando el rol de sostén para familiares, amigos y compañeros de trabajo. El problema aparece cuando descubren que pocas de esas relaciones funcionan en ambas direcciones.

Caroline Maguire, especialista en habilidades sociales y relaciones interpersonales, explicó a ADDitude que “una señal de alerta en una amistad es cuando no existe reciprocidad o cuando la otra persona solo está interesada en hacer las cosas bajo sus propios términos”. La experta señala que los vínculos desequilibrados suelen generar la sensación de que una sola persona sostiene el contacto, organiza encuentros o brinda apoyo emocional de forma constante.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí