Hay quienes se caracterizan por su perfecta claridad a la hora de elegir entre dos opciones, mientras que en otros casos aparece el bloqueo y resulta muy difícil decidirse. Y es que no todos tienen esa habilidad y la psicología se ha encargado de analizar por qué hay algunas personas que no pueden tomar decisiones de manera rápida. Esto no se debe a que estén confundidas, sino que tienen miedo al arrepentimiento y tiene una relación muy profunda con cómo funciona el cerebro. Aquí te explico al detalle lo que argumentan los expertos y así puedas entenderte mejor o a quienes están a tu alrededor, ya que esta situación es más común de lo que imaginas.

¿Qué significa que a algunas personas les cueste tomar decisiones?

La incapacidad para tomar decisiones no es un signo de confusión o falta de inteligencia. Lo que dice la psicología es que el cerebro queda atrapado en un bucle de sobrepensamiento, perfeccionismo y miedo al arrepentimiento. Esto hace que decisiones que parecen simples de tomarse, terminen en un agotador análisis para saber si se está haciendo lo correcto o no.

Ante esto, las personas que demoran meses en elegir qué estudiar, no saben cuál smartphone comprarán o pierden la oportunidad de su departamento soñado por tardar en decidirse, suelen ser altamente reflexivas y capaces y por eso tardan en encontrar la mejor opción posible.

Además, la indecisión rara vez nace de la confusión; proviene de la aversión al arrepentimiento. Tu cerebro se paraliza porque intenta predecir el futuro y protegerte de la culpa o el dolor que sentirás si la elección resulta ser “incorrecta”.

Tener más opciones no garantiza mayor felicidad, sino que dificulta la decisión. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Cómo influye el miedo en la toma de decisiones?

Montserrat Guerra, psicóloga clínica sanitaria en Gabinete de Psicología Montserrat Sierra (psicologoensantander.com), explicó a la revista Hola! que “cuando la incertidumbre nos paraliza, no es porque seamos “indecisos” o porque nos falte carácter”, sino que tiene que ver en cómo funciona nuestro cerebro.

La experta agrega que “tenemos un cerebro formado hace miles de años, que poco ha evolucionado en este aspecto y odia no saber a qué atenerse”, eso quiere decir que “choca con los avances rápidos, las adaptaciones constantes, los cambios continuos de escenarios, o la conexión a las redes sociales que vivimos hoy”. Es por eso que la incertidumbre se vive como amenaza y aparecen pensamientos anticipatorios, como “el miedo a equivocarse, a perder algo importante o a arrepentirse después”.

Es por eso que muchas personas solo buscan “la decisión ‘perfecta’, la garantía de que va a salir bien, la señal de que estamos eligiendo el camino correcto” y eso también implica el renunciar y eso puede paralizar ya que “elegir implica no tener lo que no se ha elegido”.

Por su parte, el psicólogo Barry Schwartz propuso la “Paradoja de la Elección”, una teoría que explica cómo tener más opciones no garantiza mayor felicidad, sino que dificulta la decisión.

Aquí también aparece el perfeccionismo que hace creer que existe una única elección ideal y que fallar conducirá al fracaso absoluto.

Aunque es difícil controlar que la incertidumbre aparezca, sí que es posible gestionarla lo mejor posible. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué es el sesgo de arrepentimiento?

Cuando se toma una mala decisión, lo natural es arrepentirse, pero asumir que uno se equivocó puede ser un proceso doloroso que muchos prefieren evitar. Se trata de un sesgo psicológico que se conoce como aversión al arrepentimiento y que supone que uno pudo haber elegido algo mejor. Aquí se trata a la incertidumbre como una amenaza directa, sin embargo, hay que tener en claro que el éxito no siempre viene de la certeza perfecta, sino de actuar con información razonable y adaptarse en el camino. Por eso, lo ideal es no pensar demasiado, sino confiar en en una opción buena para romper el estancamiento mental.

Cómo superar el bloqueo o miedo al arrepentimiento

Reconoce la emoción: acepta que tienes miedo de equivocarte, en lugar de creer que simplemente no sabes qué hacer.

Asume el riesgo inevitable: ten en cuenta que no existe la decisión perfecta. La aversión al arrepentimiento te hace elegir lo “seguro” por encima de lo óptimo.

Pasa a la acción: cualquier decisión, incluso si resulta ser un error, te saca del estancamiento y te brinda aprendizaje.

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