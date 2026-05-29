En un mundo dominado por pantallas y notificaciones constantes, existen personas que prefieren el simple acto de escribir a mano una lista de compras. Quizás consideres que se trata de un simple acto, pero tiene un interesante significado en la psicología . Aquellas personas que eligen el papel por encima del teléfono móvil procesan la información de una manera distinta, pero existen más detalles al respecto. Para conocerlos, lee los siguientes párrafos.

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El móvil se ha convertido en una herramienta indispensable en la vida de las personas, pues suele ser útil día a día; nos permite revisar las noticias del día, escuchar música, descubrir alguna información nueva o brindarnos entretenimiento.

Entonces, ¿por qué las personas prefieren escribir en un papel la lista de compras que realizarán si tienen un bloc de nota en sus dispositivos móviles? Posiblemente consideres que se trata de una costumbre; puede ser cierto, pero la psicología revela algo fascinante.

Desde una perspectiva de la psicóloga Leticia Martín Enjuto precisó al diario CuerpoMente que dicho comportamiento manifiesta claramente que el individuo posee características psicológicas que lo diferencia del resto de las personas.

Son contadas las personas que aún siguen realizando esta práctica antes de comprar a los supermercados. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Una mayor claridad mental

La especialista citada precisa que se trata de una “conexión física con las tareas”. Escribir a mano ocasiona que distintas áreas del cerebro relacionadas a la retención de información y organización cognitiva se activen.

Es más, esta práctica pone en evidencia una clara preferencia por los hábitos tradicionales, ya que brindan una mayor estabilidad emocional y reducen de manera notable las dudas respecto al futuro.

Reduce la “fatiga cognitiva”

Ante el constante uso del móvil o cualquier herramienta tecnológica, existen personas que se sienten saturadas por la cantidad de información que reciben de estas herramientas. Es así que prefieren despegarse de lo digital y aplicar prácticas fuera de lo ordinario, tal como redactar en un papel la lista de compras.

“Tareas simples, como escribir una lista, puede convertirse en microespacios de desconexión mental que ayudan a disminuir la fatiga cognitiva”, añadió la experta.

Algunas personas realizan esta práctica porque quieren desligarse de la tecnología por un momento. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Un fuerte componente emocional

Martín Enjuto también considera que la persona que redacta sobre un papel para organizar sus tareas valora los beneficios de la caligrafía tradicional; es como si se tratase de una carga afectiva profunda, lo que marca una diferencia en la rutina de los individuos.

Este práctica trae recuerdos de la infancia y costumbres aprendidas en casa. Al existir este lazo afectivo, el cerebro puede procesar la información de una manera más adecuada, lo que permite el fortalecimiento de la capacidad de retención y memoria.

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