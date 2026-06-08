Con la aparición de las redes sociales, muchas personas adoptaron la costumbre a compartir contenido sobre sus logros o lo que hacen en su día a día; sin embargo, existen usuarios que mantienen sus perfiles sin publicaciones ni historias, como si sus cuentas estuvieran inactivas. Posiblemente imaginas que dicha persona está cuidando su intimidad, pero la psicología revela que este comportamiento esconde algo más profundo. Para conocer los detalles al respecto, sigue leyendo el contenido de esta nota.

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Quizás tú te identifiques con este tipo de perfil digital: mantienes una cuenta activa, visualizas los contenidos publicados, pero no tienes la intención de subir alguna fotografía o lo que estás sintiendo en ese momento; es como que no tienes la necesidad de realizarlo.

Existe la probabilidad de que tu círculo cercano haya considerado que eres aburrido o no tienes una vida activa, pero no toman en cuenta lo que revela la ciencia que estudia el comportamiento humano, destacando puntos interesantes en estas personalidades.

De acuerdo con el portal IPSIA Psicología , las personas identificadas bajo el perfil de zero posting sobresalen por guiarse bajo sus propios principios, lo que refleja una notable madurez en su comportamiento dentro del entorno digital.

No tienen la necesidad de validación por parte de otros usuarios; les importa poco si tienen muchos seguidores o likes, ya que ellos son conscientes de lo que valen, aportan a la sociedad y quiénes forman parte de su círculo cercano.

En una entrevista otorgada a CuerpoMente , la psicóloga Olga Albaladejo también destaca distintas características de estos usuarios acostumbrados a no publicar contenido digital, tales como mejor toma de decisiones, proteger su intimidad, establecer límites y, lo más importante, usar conscientemente las redes sociales.

Los expertos en psicología revelan que estas personas se valoran y siguen sus propios principios. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Algunos serían más sensibles

Aunque los zero posting presentan un perfil interesante, existen ciertos casos que cuentan con puntos negativos que no son fáciles de percibir en una primera impresión. Para Albaladejo, estas personas destacan por contar con una mayor sensibilidad emocional.

Para darte un ejemplo, algunos individuos tienen muchas dudas al momento de subir una historia o publicar una foto, pues analizan constantemente qué pensarán los demás si realizan dicha acción; piensan que serán criticados o recibirán burlas por el contenido que suben a sus perfiles .

No solo sería en el plano digital, ya que esto también puede ocurrir con cualquier acción que pretenden realizar en público, tal como brindar una opinión, conversar con otras personas o tomar una decisión importante.

Algunos casos dudan en publicar en sus redes sociales por temor a recibir malos comentarios. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Lo negativo de usar constantemente redes sociales

En caso seas una persona que acostumbra a usar redes sociales de manera constante, podrías generar sentimientos de adicción, ansiedad, depresión, aislamiento y FOMO (miedo a perderse algo) , así lo explica HelpGuide.org respaldados por varios estudios psicológicos.

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