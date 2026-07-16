Mientras para algunas mujeres la visita a la manicurista es una cita impostergable cada vez, también están quienes no necesitan de un esmalte o diseño para sentir que sus manos se ven bien cuidadas. ¿Te has puesto a pensar qué significa que algunas personas nunca se pinten las uñas de las manos? La psicología se encargó de analizar qué hay detrás de esta costumbre y se llegó a la conclusión que quienes no priorizan esto gozan de una personalidad práctica y segura, pero no es lo único. Aquí te cuento los detalles que debes conocer.

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¿Qué significa preferir no pintarse las uñas, según la psicología?

Las personas que nunca se pintan las uñas suelen tener una personalidad práctica, segura y minimalista. Prefieren la funcionalidad y la naturalidad, sintiéndose cómodas sin adornos externos. Además, esta elección puede reflejar una postura ideológica de rechazo a las presiones culturales sobre los cánones de belleza.

Estas personas reflejan una mentalidad perfeccionista y minimalista. (Foto: :Ridofranz / iStock)

El psicólogo sanitario Ángel Luis Guillén, explicó a la revista ‘Hola!’ que “esta elección puede reflejar una mentalidad perfeccionista y minimalista, donde la coherencia entre lo que se es y lo que se muestra tiene más peso que seguir las tendencias”.

Estas personas tienden a sentirse cómodas sin necesidad de adornos externos. (Foto: Slavica / iStock)

¿Qué rasgos comparten las personas que prefieren no pintarse las uñas?

Pragmatismo y eficiencia: son personas que valoran el tiempo y la comodidad. Evitan el mantenimiento constante que requieren los esmaltes, enfocándose en actividades más funcionales.

son personas que valoran el tiempo y la comodidad. Evitan el mantenimiento constante que requieren los esmaltes, enfocándose en actividades más funcionales. Seguridad y autoaceptación: al no necesitar “adornar” sus manos, suelen demostrar una alta autoestima y coherencia entre lo que son y lo que muestran.

al no necesitar “adornar” sus manos, suelen demostrar una alta autoestima y coherencia entre lo que son y lo que muestran. Postura anti-estereotipos: para muchas personas, es una forma consciente de rechazar las imposiciones sociales tradicionales de la feminidad y el consumismo de la industria de la belleza.

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