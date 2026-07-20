Hay quienes aman enviar audios en lugar de escribir por WhatsApp y luego reproducirlos para analizar cada frase que se dijo o si sonó bien; sin embargo, hay un gran grupo que prefiere no darle play porque simplemente no se sienten a gusto con la manera en la que se proyecta su forma de hablar. Teniendo en cuenta que para muchos llega a sonar “rara” o muy distinta, la psicología se encargó de analizar por qué hay personas que odian escuchar su voz en grabaciones. Esto no es una simple manía o cuestión de rechazo, sino que tiene una explicación profunda detrás. Los expertos aseguran que se trata de experimentar una confrontación vocal y aquí te explico a qué se refieren.

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Nadie escucha su voz exactamente igual a como la escuchan los demás. (Foto: NineLives / iStock)

¿Qué significa para la psicología que una persona odie escuchar su voz en grabaciones?

Es completamente normal que no te guste tu voz grabada. Odiar escucharla se debe a una diferencia entre lo que oyes y lo que escuchan los demás, un fenómeno llamado confrontación de voz. Al hablar, el sonido viaja por el aire y los huesos, haciendo tu voz más grave. La grabación, sin embargo, revela tu sonido real, causando rechazo. ¿Por qué se da esto? La psicología lo explica a través de varios factores principales:

Disonancia cognitiva: existe una fuerte discrepancia entre la imagen mental que tienes de cómo suenas y el sonido real que reproduce el micrófono. Esta falta de coincidencia genera sorpresa y rechazo inmediato.

existe una fuerte discrepancia entre la imagen mental que tienes de cómo suenas y el sonido real que reproduce el micrófono. Esta falta de coincidencia genera sorpresa y rechazo inmediato. Autoevaluación crítica: las personas tienden a ser extremadamente duras consigo mismas. Al escuchar el audio, no solo prestan atención al sonido, sino que juzgan su propio tono, acento o las emociones que proyectan, focalizándose en imperfecciones que los demás ignoran.

las personas tienden a ser extremadamente duras consigo mismas. Al escuchar el audio, no solo prestan atención al sonido, sino que juzgan su propio tono, acento o las emociones que proyectan, focalizándose en imperfecciones que los demás ignoran. Falta de familiaridad: escuchar la propia voz desde afuera es una experiencia inusual. La psicología indica que la falta de exposición frecuente a nuestra propia voz grabada hace que suene completamente ajena y, por tanto, incómoda.

La confrontación vocal , que está relacionada con la autoconfrontación, es el fenómeno por el cual una persona no se agrada del sonido de su propia voz. (Foto: Diy13 / iStock)

Por qué a algunas personas no le gusta escucharse en grabaciones

La razón es muy poderosa: nadie escucha su voz exactamente igual a como la perciben los demás. Y es que cuando alguien habla no solo oye el sonido que sale de su boca, sino también las vibraciones que recorren los huesos de la cabeza haciéndola más grave; sin embargo, en una grabación no hay vibraciones y se escucha más aguda y en realidad es así como la sienten quienes te rodean todos los días.

Las personas que sienten más el rechazo por su propia voz no solo experimentan la confrontación vocal, sino que suelen ser muy autocríticas o perfeccionistas y prestan atención a pequeños detalles como el tono, las pausas o las muletillas, algo que el resto no siempre nota.

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