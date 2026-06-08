Seguramente te ha pasado: terminas de leer una página completa y, cuando pasas a la siguiente, no recuerdas lo que acabaste de repasar. En un primer momento, dirás que tienes una mala memoria, eres distraído o tienes alguna condición mental, pero son conclusiones precipitadas. Desde la perspectiva de la psicología, es una muestra del correcto funcionamiento que tiene tu cerebro. Para que tengas más detalles al respecto, te invito a leer los siguientes párrafos.
Toda persona ha pasado por dicha situación o la posibilidad de recordar detalles precisos. Ante esa situación, sientes un poco de temor porque consideras que tu capacidad de concentración no está funcionando correctamente.
Aunque puede ser una posibilidad, no conviene descartar otras razones, especialmente cuando los estudios del comportamiento humano aportan datos de gran interés al respecto.
Por suponer, el portal La Mente es Maravillosa señala que la pérdida de retención de la información al momento de leer es un proceso natural, ya que nuestro cerebro se enfoca en filtrar y priorizar la información que considera más importante.
La importancia de la “curva del olvido”
Un artículo publicado en Psychology Today precisó que dicha experiencia está vinculada a la curva del olvido, un proceso cerebral en el cual la memoria pierde la capacidad de retener información adquirida si ésta no se repasa de manera reiterativa.
Entonces, cuando lees un libro podrás recordar su información dentro de las 24 horas, pero en caso no lo vuelvas a repasar, lo que habías leído lo olvidarás en cuestión de días o solo recordarás lo más importante.
Lo más llamativo de este proceso es que, si retornas o revisas el contenido del libro que leíste meses atrás, podrás recordar la totalidad de la información en tu memoria de manera progresiva, así lo explica N+ Univision basándose en un artículo de The New Yorker.
Por qué la tecnología ocasiona que olvidemos rápido lo que leímos
Distintos expertos en psicología consideran que este fenómeno se ha vuelto más frecuente con la llegada de Internet a nuestras vidas, pues la capacidad de recordar ya no es necesaria debido a que nos facilita la búsqueda de información en cuestión de segundos.
Un estudio publicado por National Center for Biotechnology precisa que el cerebro reduce la forma automática el esfuerzo por memorizar los datos recibidos si se tiene la certeza de que estarán disponibles para su consulta posterior.
En la actualidad, las personas consumen contenido de manera interrumpida y mediante múltiples pantallas, las cuales impiden procesar información o aplicar los conocimientos, así lo señala Psychology Today. Los especialistas consideran que esta práctica es ineficiente debido a que el cerebro humano requiere de participación activa para consolidar lo aprendido.
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