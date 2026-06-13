Dedicar tiempo a los demás es más que un acto de generosidad; es una herramienta poderosa que beneficia el bienestar emocional. Expertos en psicología han descubierto que quienes participan en voluntariados cuentan con rasgos sumamente interesantes. ¿Cómo se puede definir a una persona que le interesa forma parte de estas causas comunitarias? Para conocer la respuesta al respecto, te invito a leer los siguientes párrafos.

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Existe la posibilidad de que hayas participado en un voluntariado, ya sea en el plano social, educativo, sanitario, entre otros; quizás fuiste incentivado por una amistad o aceptaste por decisión propia para vivir esta experiencia y te quedaste con buenos recuerdos.

Aunque no lo hayas notado, la simple acción de tener el tiempo para ayudar a una comunidad en específica tiene beneficios para tu salud mental y física. De acuerdo al portal Help Guide , esta práctica ayuda a reducir el estrés, combatir la depresión y mantiene al cerebro estimulado .

No sería lo único, ya que también es posible que formes nuevos vínculos y tus habilidades sociales se incrementen , en caso seas alguien tímido.

Participar en una acción social ayuda a reducir el estrés y combatir la depresión, según psicólogos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Su autoeficacia aumenta considerablemente

Distintos expertos en el ámbito psicológico consideran que las personas interesadas en participar en el voluntariado suelen ser autoeficaces. Para una mejor comprensión, Verywell Mind lo define como la creencia de las propias capacidades para superar desafíos y alcanzar metas.

Todo voluntariado tiene un objetivo en común: beneficiar a un sector en específico. Entonces, estos programas son ideales para las personas que se establecen objetivos, pues pondrán su mejor empeño para que se concreten los resultados esperados.

Además, los interesados en participar en los voluntariados presentan una motivación intrínseca, ya que disfrutan de realizar una actividad por simple placer o satisfacción personal sin la necesidad de recibir algo a cambio, así los explica The Positive Psychology People .

Las personas interesadas en acciones sociales mantienen un buen nivel de autoeficacia. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Pretenden alejarse del asilamiento social

Lo más importante de formar parte de una acción social es que no serás el único que participarás; habrá más personas que pretenden apoyar la misma causa. Entonces, te permite socializar y conocer otras personalidades distintas, lo cual te aleja del aislamiento social.

Expertos en la ciencia que estudia el comportamiento humano puntualizan que los voluntariados son ideales para las personas que les cuesta entablar una conversación o crear nuevos vínculos, ya que salen de su zona de confort.

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