Por mucho tiempo, las personas han mirado con desconfianza a aquellos que suelen disfrutar de su propia compañía, calificándolos de solitarios o extraños. Posiblemente, tú también tengas esta percepción, pero la psicología puede cambiar tu idea con los estudios que han realizado. Pasar tiempo a solas no es una “actitud rara”, sino se trata de una herramienta que tiene beneficios en la mente. En esta nota, te invito a descubrir cómo la ciencia explica sobre este fenómeno.

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En algún momento de tu vida, te cruzaste con una persona que evita relacionarse. En un principio, imaginarás que tiene problemas para comunicarse o de autoestima; sin embargo, no consideraste que pueda sentir una gran comodidad.

Mantenerse alejado de las personas no tiene por qué significar algo grave; al contrario, se trata de una práctica que ayuda a conseguir la tranquilidad con nosotros mismos. De esa manera, se permite crear buenas relaciones interpersonales en un futuro , así lo explica el psicólogo Mario Arrimada en el portal Psicología y Mente .

Otras investigaciones de profesionales psicológicos aseguran que los individuos que presentan este tipo de comportamiento suelen contar con habilidades pocos comunes, tales como altos niveles de inteligencia y pensamiento crítico.

Pasar tiempo solo permite el desarrollo de ciertas habilidades beneficiosas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

La introspección, su principal fortaleza

Distintos especialistas llegan a una misma conclusión: aquellos seres humanos que pasan tiempos prolongados en soledad suelen ser introspectivos . Dicha práctica se trata de la capacidad de observar el mundo interior.

Entonces, cuando la persona está a solas, existe una gran posibilidad de que analice sus pensamientos, emociones, creencias o impulsos. De esa manera, se permite conocerse así mismo, detectando fortalezas y debilidades.

Para el portal Avance Psicólogos , una persona introspectiva presenta un mayor autoconocimiento, mejora su regulación emocional, toma mejores decisiones y, sorpresivamente, crea vínculos más sanos.

La introspección es la principal capacidad que caracteriza a una persona solitaria. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Una fortaleza mental única

Arrimada precisa que las personas solitarias presentan un gran solidez mental que las permite afrontar y resolver cualquier adversidad con total seguridad; mantienen un total optimismo cuando las cosas parecen complicarse.

Es más, el especialista señala que cuando estos individuos pasan más tiempo solos desarrollan una mente más abierta; no se centran en una sola idea, ya que están interesados en experimentar nuevas cosas. También se debe incluir que tienen la facilidad de ordenar sus pensamientos.

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