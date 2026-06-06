Pedir permiso antes de actuar se considera como que la persona ha sido educada correctamente, pero la psicología revela que este hábito va mucho más allá de los simples modales. Este gesto cotidiano esconde una estructura mental que define la forma en cómo nos relacionamos y valoramos el espacio de la otra parte. En esta nota, pretendo revelarte qué dice este comportamiento en el plano psicológico y otros detalles interesantes.

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Lo ideal es que cada persona tenga la costumbre de pedir permiso antes de realizar una acción, sea como salir a dar un paseo, tomar un objeto prestado o hasta incluso para brindar un punto de vista; sin embargo, otros suelen aprovecharse de la confianza para evitar ello.

En ese caso, existen individuos que tienen bien definido sus principios y están dispuestos a pedir permiso en cualquier ocasión. A primera impresión, consideras que se trata de una persona respetuosa, pero la psicología tiene algo más que revelarte.

Este hábito ha sido estudiado por los profesionales de la psicología. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Entienden correctamente el consentimiento

Distintos estudios señalan que este hábito prioriza el consentimiento mutuo en los vínculos cercanos, demostrando que quien solicita autorización busca evitar conductas invasivas, presiones o rebasar los límites de la otra persona.

En pocas palabras, tiene control de sus emociones y eso se lo define como autorregulación. El portal Positive Psychology lo define como aquel que “tiene una gama flexible de respuestas emocionales y conductuales que se adaptan bien a las exigencias de su entorno”.

Bajo esta premisa, se consolidan mejor las relaciones afectivas, debido a que el acuerdo mutuo y la conformidad de ambas parte actúan como un pilar fundamental del vínculo.

Una persona que pide permiso en cualquier acción es consciente de los límites y del consentimiento. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Son menos conflictivas

Las personas acostumbradas a solicitar permiso al momento de ejecutar una acción o emitir una opinión propia no están familiarizados con los problemas, ya que quieren mantener un ambiente amigable y ocasionar una comunicación clara entre los participantes .

Sostener este comportamiento no solo fomenta una credibilidad mutua, sino que también resulta clave para que las relaciones interpersonales se consoliden y sigan fortaleciéndose.

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