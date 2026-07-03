Si eres de los que en el camino ya está imaginando su plato favorito sobre la mesa o eres de los que se sienta y solo pide la carta por compromiso porque no arriesga en probar nuevas opciones ni escucha las recomendaciones del mozo, esta información te interesará. De seguro te ha pasado que almuerzas seguido con tus compañeros de trabajo y siempre hay uno que solo ordena pollo y papas fritas o tu pareja no cambia de menú y las hamburguesas son un infaltable. Frente a esto, la psicología analizó por qué algunas personas siempre piden la misma comida en el restaurante y la razón es muy poderosa. Aquí te explico lo que significa para que comprendas mejor a quienes te rodean o puedas entender lo que te sucede si es tu caso.

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¿Qué significa para la psicología que una persona siempre pida la misma comida en un restaurante?

La psicología sugiere que pedir siempre el mismo plato refleja una necesidad de control, aversión al riesgo y eficiencia. Estas personas valoran la garantía de una experiencia satisfactoria sobre la novedad, evitando la decepción de un plato desconocido. También se asocia con un rasgo resolutivo para evitar la “fatiga de decisión”.

Comer la misma preparación cada vez que va a un restaurante está asociado a la cultura del confort. (Foto: Jep Gambardella / Pexels)

Los expertos recalcan que no tiene que ver con aburrimiento, sino con la seguridad de que la elección es la correcta, que no se correrán riesgos, una búsqueda de seguridad y reducción de decisiones innecesarias.

Elegir siempre el mismo plato reduce el esfuerzo de comparar opciones y evita el riesgo de arrepentirse cuando la novedad no cumple las expectativas.

Hay quienes necesitan experimentar una sensación de seguridad cada que comen en un restaurante. (Foto: Allan González / Pexels)

¿Qué características comparten quienes siempre eligen la misma comida en un restaurante?

Muchas personas prefieren no arriesgar probando algo distinto y optar por aquello que le funciona y no decepciona. Así se simplifican las cosas y se tiene una experiencia satisfactoria; además, quienes lo hacen comparten estos rasgos:

No buscan salir de su zona de confort: prefieren entornos predecibles donde no hay espacio para sorpresas desagradables.

prefieren entornos predecibles donde no hay espacio para sorpresas desagradables. Seguridad emocional: saborear algo conocido genera tranquilidad, actuando como un ancla de estabilidad, especialmente en personas con vidas muy ocupadas o estresantes.

saborear algo conocido genera tranquilidad, actuando como un ancla de estabilidad, especialmente en personas con vidas muy ocupadas o estresantes. Pragmatismo: son personas prácticas que priorizan la eficacia y el rendimiento de su tiempo.

son personas prácticas que priorizan la eficacia y el rendimiento de su tiempo. Memoria emocional: en ocasiones, el plato preferido esconde un trasfondo nostálgico o recuerdos asociados a etapas felices o familiares.

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