Una gran parte de la población mundial observa en su mente un futuro lleno de logros; no se trata de un simple ejercicio de optimismo ni una manera de conseguir motivación. La psicología ha realizado estudios al respecto, revelando que quienes se enfocan en metas positiva mantienen rasgos interesantes. ¿Qué dice la ciencia? Para conocer los detalles al respecto, te invito a seguir leyendo los siguientes párrafos.

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Este hábito suele ser más frecuente en los jóvenes que intenta forjar su propio camino. Imaginan tener su casa propia, conseguir el auto de sus sueños, viajar hacia al extranjero o cumplir una fantasía que tuvieron desde niños.

El hecho de solo imaginarlo de manera positiva causa una sensación de alegría que brinda ese empujón para enfocarse plenamente en ese meta. Parece que se trata de una simple forma de acercarnos a los objetivos, pero la ciencia que estudia el comportamiento humano revela otros aspectos.

Muchos jóvenes suelen establecer metas a corto y largo plazo. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que piensan constantemente en un futuro positivo

En un artículo publicado en Psychology Today , Jennice Vilhauer, directora del Programa de Psicoterapia de Pacientes Ambulatorios en Emory University, señala que pensar en un futuro positivo suele tener efectos positivos en el día a día.

“Imagina tu yo futuro puede ser una de las cosas psicológicamente más saludables y motivadoras que puedes hacer”, añade la profesional citada.

Vilhauer explica que este pensamiento positivo a futuro no se trata de una simple fantasía; es una herramienta que despierta en una persona la motivación, la resiliencia y el bienestar.

Se puede determinar que quien está acostumbrado a este hábito se orienta a resultados; es decir, tiene una dirección clara y un enfoque disciplinado. No espera que el destino realice su trabajo, al contrario, participa en la creación de su futuro.

La profesional citada también añade que imaginarse constantemente en un futuro positivo otorga una sensación de control. Es así que, al establecerse metas a mediano o largo plazo, incentiva a tomar mejores decisiones en el presente .

Para los expertos en psicología, imaginar un futuro prometedor beneficia al estado emocional. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Tiene beneficios en el bienestar emocional

Jennice Vilhauer añade en su artículo que tener una visión a largo plazo ayuda a asimilar el estrés como un obstáculo transitorio y necesario para alcanzar sus objetivos. Es así que se tiene un mejor control de las emociones y se fortalece la capacidad de superación ante las adversidades.

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