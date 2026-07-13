Para algunos no importa el horario y disfrutan al máximo de un baño reparador, mientras que otros son muy exactos con el momento del día en que lo hacen por todo el significado que tiene. ¿Eres de los que llega del trabajo y lo primero que hace es ingresar a la ducha o te acuestas y recién lo haces al despertar el día siguiente? La psicología se encargó de analizar por qué algunas personas prefieren ducharse de noche y no en la mañana y aquí te revelo lo que explican los expertos ya que tiene mucho que ver con la relajación y el marcar límites claros en responsabilidades.

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¿Qué significa para la psicología ducharse de noche y no en la mañana?

La psicología sugiere que quienes prefieren ducharse de noche valoran la relajación, la introspección y marcar un límite claro entre las obligaciones laborales y el descanso. Más allá de la higiene, para estas personas la ducha es un ritual de desconexión que ayuda a liberar el estrés y favorece una mejor conciliación del sueño.

Los estudios de rutinas indican que al ducharse de noche logran que el cuerpo se adapte mejor a la transición hacia el descanso. (Foto: stockbusters / iStock)

Y es que los expertos coinciden en que más allá de un tema de higiene, el momento del baño suele funcionar como una transición entre la actividad diaria y el descanso, con impacto en el bienestar general. De esta manera, hacerlo por la noche marca un cierre simbólico de la jornada laboral o de estudios y con el agua caliente se logra una relajación física y mental para alejar el estrés del día. Además, funciona como un momento de desconexión antes de dormir.

Bañarse en la mañana ayuda a despertar y energizar el cuerpo. (Foto: FG Trade / iStock)

¿Qué características comparten las personas que prefieren ducharse de noche y no en la mañana?

Los rasgos psicológicos y de comportamiento más destacados incluyen:

Necesidad de cierre mental: utilizan este momento como una transición para dejar atrás las preocupaciones del día y preparar la mente para el descanso.

utilizan este momento como una transición para dejar atrás las preocupaciones del día y preparar la mente para el descanso. Enfoque en el bienestar: priorizan el descanso de calidad y suelen ser personas más introspectivas y con una rica vida interior.

priorizan el descanso de calidad y suelen ser personas más introspectivas y con una rica vida interior. Potenciadores de la creatividad: al tener un momento de relajación a solas sin presiones ni apuros, el cerebro es más propenso a la reflexión y a la resolución creativa de problemas.

al tener un momento de relajación a solas sin presiones ni apuros, el cerebro es más propenso a la reflexión y a la resolución creativa de problemas. Rutinas estructuradas: suelen ser planificadores que organizan su tiempo para evitar prisas antes de dormir.

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