La elección entre enviar un texto o un mensaje de voz en WhatsApp tiene una explicación interesante por los expertos en psicología . En caso te acostumbres a escribir palabras por esta app de mensajería puede indicar que intentas una mejor gestión de tus emociones, pero no sería lo único interesante que revela la ciencia que estudia el comportamiento humano. Para saber más al respecto, te invito a leer este artículo en su totalidad.

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WhatsApp es el aplicativo de mensajería más utilizado a nivel mundial; permite a todos los usuarios comunicarse sin la necesidad de estar físicamente presentes. En ese caso, el interesado puede escribir, mandar audios o realizar videollamadas.

Pese a ello, algunos tienen la costumbre bien marcada de escribir por chat en lugar de enviar un mensaje de voz. A primera impresión, se puede deducir que se trata de una simple comodidad, pero la psicología señala que dicho hábito revela rasgos de la personalidad de una persona.

Son contadas las personas que tienen la preferencia de enviar mensajes de voz al interactuar con otras. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre preferir escribir por WhatsApp que mandar mensajes de voz

Para la Asociación Americana de Psicología, la persona que prioriza el texto en esta app está buscando consistencia interna y una claridad emocional. En pocas palabras, pretende transmitir un mensaje coherente hacia la otra parte sin pensar que su voz sería burla o que no puede expresarse correctamente.

En ese punto, un mensaje de texto permite al receptor planear y revisar lo que está intentando decir. Entonces, si detecta una palabra mal usada o un mensaje poco entendible, tiene la oportunidad de corregirlo para evitar malos entendidos.

Otros expertos en la psicología puntualizan que aquellos individuos que prefieren la comunicación escrita intentan evitar la fatiga emocional, ya que así reducen la ansiedad social y el estrés cuando pretenden enviar un mensaje de voz.

Una persona que prefiere escribir por WhatsApp que enviar audio intenta calmar su ansiedad y priorizar que el mensaje enviado es adecuado para el receptor. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

También esta ciencia que estudia el comportamiento humano precisa que esta práctica es muy frecuente por las personas introvertidas, ya que intentan recargar sus energías a solas y tienen una poca tendencia a relacionarse con los demás, así lo explica el portal Psicología y Mente .

Con lo señalado, ahora sabes qué revela la psicología al respecto sobre esta práctica. En caso estés acostumbrado a ello, es posible que seas introvertido y busques claridad emocional.

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