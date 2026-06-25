En una era donde los mensajes de texto y las notas de voz son el método más usado por los usuarios para comunicarse digitalmente, existen ciertas personas que prefieren marcar un número de teléfono. Posiblemente consideres que se trate de algo anticuado, pero la psicología revela que esta acción revela rasgos más profundos de lo que imaginas. Para saber más al respecto sobre esta forma de comunicación verbal, te invito a leer los siguientes párrafos

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En caso seas un adolescente o un joven, no te sientes identificado con esta modalidad, ya que prefieres chatear por WhatsApp, pero habrás identificado que tus padres o personas que sobrepasen los 35 años de edad aún siguen realizando esta práctica.

Por un momento, imaginarás que se trata de una costumbre del pasado; es verdad dicha perspectiva, pero la ciencia que estudia el comportamiento humano revela otras razones que suelen ser interesantes.

Muchos consideran una práctica anticuada, pero tiene un importante significado para muchas personas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que prefieren llamar por teléfono en vez de enviar un mensaje

Para los expertos en psicología de la comunicación consideran que la preferencia por realizar llamadas telefónicas se deben a tres razones: sentimientos de pertenencia, empatía e inteligencia emocional.

Entonces, cuando una persona marca el número e inicia una llamada, no sólo escucha la voz de la otra parte, también puede identificar cómo se encuentra. Le permite identificar si el receptor está tranquilo, molesto, triste, feliz o nervioso con un par de palabras.

La interacción oral brinda una mayor claridad que los mensajes escritos, especialmente cuando se trata de asuntos sensibles. De esa manera, la conversación es más comprensible y disminuye las probabilidades de malos entendidos entre ambas partes.

Una llamada permite crear una conexión e identificar qué está sintiendo la otra parte con sólo escuchar su voz. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Esta práctica consolida la escucha activa y optimiza la conexión entre el emisor y el receptor, garantizando que las personas que mantienen el diálogo presten total atención y logren entender sus pensamientos y emociones.

Los especialistas en esta rama consideran que la llamada telefónica tiene un valor especial, ya que de esa manera podemos acercarnos a la otra persona, entenderla mejor y mantener un diálogo que no puede ser interrumpido, tal como los chats de mensajería.

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