Para muchas personas, el sonido de las gotas al caer es el escenario perfecto que les permite entrar en relajación. Algunos lo consideran como su pasatiempo favorito; sin embargo, la psicología sugiere una realidad completamente diferente y fascinante. Para conocer más detalles al respecto sobre este comportamiento es necesario que sigas leyendo los párrafos de esta nota.

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Seguramente eres una de las personas que les agrade este tipo de paisaje, ya que trae esa sensación de relajación y sientes un gusto por los días grises. Además, no tienes temor alguno caminar bajo ella, pues eso te genera momentos de alegría.

Distintos estudios psicológicos vinculan esta conducta con la pluviofilia, la cual consiste en un placer o afinidad por la lluvia y todo lo relacionado a ella; sin embargo, este comportamiento también puede revelar rasgos específicos de la personalidad.

Los expertos en psicología consideran que este comportamiento se relaciona a la pluviofilia. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo se caracteriza una persona que ama la lluvia

Expertos en la psicología señalan que este tipo de personas mantienen una personalidad introspectiva; es decir, miran hacia el interior para analizar emociones, sensaciones y pensamientos propios, según lo explicado por Mundos Psicólogos .

También se caracterizan por tener un lado sensible y que prestan total atención a las emociones que están sintiendo en ese preciso momento.

Para profesionales en la psicología, la lluvia puede reducir los niveles de estrés y mejorar el estado de ánimo. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

La lluvia puede regularizar los estados afectivos

En un artículo publicado en Psychology Today , Joseph Plummer explica que los sonidos suaves de la lluvia tienen efectos positivos en la persona. En un primer punto, es capaz de estabilizar los estados afectivos y mejorar la regulación autonómica.

Es decir, si estás pasando por un momento estresante, la caída de gotas pueden estabilizar tus emociones y retomar la tranquilidad, pero no sería lo único.

El especialista añade que las leves precipitaciones mejora el estado de ánimo, incentiva a la recuperación del cuerpo, beneficia el descanso nocturno y eleva la concentración. En pocas palabras, este fenómeno meteorológico se cataloga como acogedor y seguro.

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