¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas eligen siempre los asientos más apartados en los autobuses, en la sala de espera de un hospital o cualquier otro lugar? Se puede creer que se trata de un simple gesto de timidez, pero los expertos en psicología consideran que existen otros factores de este comportamiento. Para conocer más detalles al respecto, te invito a leer este artículo informativo.

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Muchas personas presentan la actitud de distanciarse de los demás en espacios públicos para sentarse. Esto fue suficiente para que los especialistas de la ciencia que estudia el comportamiento humano realicen investigaciones al respecto, obteniendo resultados interesantes.

La persona que se sienta lejos de las demás no revela necesariamente que sea tímida; evidencia otros rasgos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que se sientan lejos de otras en el autobús o salas de espera

Los expertos en conducta humana señalan que este comportamiento se puede asociar con la introversión. De acuerdo a Psychology Today , no necesariamente son tímidos o siente desagrado por los demás; al contrario, les agrada platicar, pero en ambientes tranquilos.

No se debe confundir con la timidez, ya que las personas con dicho rasgo tienen la intención de interactuar con otras, pero sienten miedo; en cambio los seres introvertidos tienen facilidad para socializar solamente en grupos muy pequeños.

Por lo tanto, se puede evidenciar que intentan buscar espacios de control y seguridad. Es decir, no sienten la necesidad de estar cerca de otras personas para sentirse cómodas; prefieren estar en su “propio mundo” sin ser interrumpido.

Para Frank T. McAndrew, profesor de Cornelia H. Dudley en Psicología en Knox College, se los puede catalogar como seres territoriales, ya que intentan preservar su privacidad ante las personas ubicadas en su mismo espacio.

Para los psicólogos, este tipo de personas se caracterizan por ser introvertidas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Otros estudios aseguran que ciertos casos pueden reflejar cansancio emocional o físico. Esto suele pasar comúnmente en individuos muy sociables, ya que, después de entablar distintos diálogos, intentan alejarse un momento de otras con la finalidad de “recargar energía”.

Es importante resaltar que esta conducta no representa necesariamente un trastorno de salud mental, ya que la gran la mayoría de personas la implementa como una táctica ocasional para viajar o esperar con mayor comodidad y mantener distancia.

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