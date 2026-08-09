¿Has sentido alguna vez una inmensa culpa justo después de comprar algún objeto que anhelabas mucho? La psicología ha realizado estudios sobre este comportamiento que presentan miles de personas, obteniendo conclusiones que pueden captar tu atención. En caso te interese descubrir por qué sientes arrepentimiento tras adquirir un artículo, es necesario que sigas leyendo este artículo informativo.

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Esta situación te tocó afrontarla en algún momento de tu vida. Visualizaste —sea en tienda física u online— un artículo, prenda, calzado o videojuego que captó tu atención y, en cuestión de minutos, efectúas la compra.

Si bien sentiste felicidad tras realizar el pago, en cuestión de segundos la culpa inunda tu ser. Es más, te realizas las siguiente preguntas: “¿Era necesario?" o “¿Por qué tuve que comprarlo?“. Ese comportamiento tiene un significado para la psicología.

Miles de personas sienten esa sensación de "arrepentimiento" tras realizar una compra imprevista. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que se arrepienten después de realizar una compra

Para Rocío Aguilar, directora de la carrera de Psicología de la Universidad San Marcos (USAM), se trata de una ansiedad que presenta el consumidor al detectar una oferta tentadora mezclado con el gusto por dicho artículo.

Esto se puede vincular a la impulsividad, tal como lo indica el psicólogo Arturo Torres en Psicología y Mente , pues la persona actúa de una manera rápida y automática ante una situación, guiada por un deseo o emoción

Aunque puede sentir felicidad por adquirir el producto, esa sensación cambia rápidamente a preocupación o disgusto. Según la profesional citada, en ese preciso momento se presenta la disonancia cognitiva.

Las personas que experimentan esta sensación tienen serias complicaciones para regular sus emociones. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

No sería lo único, García añade que este tipo de personas tienen dificultades para regular sus emociones. Es decir, no pueden comprender ni gestionar sus propias respuestas y emociones. Por ese motivo, compran sin saber cómo les afectará tiempo después.

“Consumir no es negativo, lo que buscamos es que las decisiones respondan a nuestras metas y no a presiones externas. Cuando aprendemos a identificar nuestros patrones emocionales, disminuyen la culpa, la ansiedad y la sensación de haber fallado”, indica la especialista García.

Estudios realizado sobre este comportamiento puntualizan que estos individuos suelen tener pensamientos rumiantes sobre dicho “error”, autocrítica constante, una visión negativa de sí mismos y, en el peor de los casos, una sensación constante de remordimiento.

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