Completar pequeños pendientes a lo largo del día se asocia con una rutina organizada y eficiente; sin embargo, detrás de este simple hábito de tachar una meta diaria se esconde un mecanismo emocional interesante. Los especialistas en psicología sugieren que este comportamiento no solo representa un deseo de avanzar personalmente. Para conocer más detalles al respecto, te invito a leer los siguientes párrafos de esta nota.

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Fijarse pequeñas metas diarias es una práctica común que, a pesar de su sencillez, brinda gran un gran alivio, ya que permite resolver tareas progresivamente antes de que se acumulen y se conviertan en una carga difícil de manejar.

En ese sentido, distintos expertos consideran que este tipo de personas presentan óptimos rasgos en su personalidad. Principalmente, se destacan por ser organizadas, ya que manejan todo con precisión para evitar contratiempos.

Cuando la persona se establece metas demuestra que es organizada y pretende crear una dirección en su vida. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En un diálogo con National Geographic , Joseph Ferrari, profesor de Psicología de la Universidad DePaul, aseguró que mantener el orden reduce los niveles de cansancio y potencia el bienestar en general de los individuos.

También lo especialistas en esta ciencia que analiza el comportamiento humano precisan que establecer objetivos concretos, así sean pequeños, permiten la creación de una dirección a la vida. Cuando la persona nota que tiene la capacidad de lograr lo que se propone, intentará establecerse mejores metas para seguir creciendo en lo personal.

Establecer metas pequeñas reduce la ansiedad

Cada día hay cosas por hacer, pero existen personas que se estresan o, en el peor de los casos, encienden los síntomas de la ansiedad al notar que les quedaría corto el tiempo para cumplir sus responsabilidades.

Bajo ese contexto, los psicólogos aconsejan que establecer micrometas a corto plazo suele ser lo ideal para aliviar dichas sensaciones en el interior De acuerdo a Psicología y Mente , dividir una tarea en pequeñas partes ayuda a vencer el miedo sobre ello.

Los psicólogos coinciden que cumplir metas diarias reduce la ansiedad y aumenta la confianza. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cuando se cumplen pequeñas metas a lo largo del día, no solo se reduce la ansiedad en el organismo, sino que también significa un golpe de motivación y alegría, lo que incrementa la confianza en uno mismo y se mantiene la visión optimista.

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