La forma en que nos hablamos a nosotros mismos tiene un impacto mucho más profundo de lo que imaginamos. Estudios realizados por los expertos en psicología revelan que el simple hábito de pronunciar palabras optimistas en voz alta va más allá de un momento pasajero de motivación; se trata de una herramienta capaz de reconfigurar nuestro bienestar emocional, pero no sería lo único. ¿Qué más revela al respecto? La respuesta te brindaré en los siguientes párrafos.

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Existen personas que realizan esta práctica y posiblemente te sientas identificado. Es una forma de liberar la carga negativa de nuestro interior debido a una mala experiencia que nos tocó afrontar en el proceso.

En un principio, pensarás que se trata de un simple momento de motivación, pero los especialistas de esta rama precisa que este hábito oculta respuestas interesantes sobre lo que siente aquel que lo ponga en práctica.

Decir frases positivas a sí mismo aumenta la confianza para realizar cosas a corto plazo. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre repetir frases positivas en voz alta

En los años 80, el psicólogo Claude Steele planteó la “teoría de la autoafirmación”, el cual consiste que la persona tiene un deseo por construir una narrativa personal para poner en evidencia que realmente en valioso y adecuado en este mundo.

La repetición de frases positivas en voz alta tiene la fuerza necesaria para protegernos de aquellas sensaciones negativas que recorren en nuestro interior; es decir, mejoran el estado de salud mental.

Un estudio publicado en el Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry reveló en el 2015 que un grupo de personas que practicaron afirmaciones positivas experimentaron una reducción significativa en los niveles de ansiedad.

Por su parte, el portal Centre Diagonal detalla que aquellos que realizan este hábito en sus vidas de manera frecuente tienen una buena autoconfianza y están más concentrados en completar los objetivos que se han propuesto.

Un estudio en el 2015 indica que realizarse autoafirmaciones positivas son capaces de reducir la ansiedad. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Por qué es importante la autoafirmación realista?

Los psicólogos consideran que la práctica de autoafirmaciones positivas es importante, pero es necesario ser realista durante el proceso. Por ejemplo, una persona con una autoestima baja que repite constantemente “soy increíblemente exitoso” no podrá creérselo, ya que no está experimentado ello en su vida.

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