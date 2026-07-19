Hay personas que tienen la costumbre de responder cualquier interrogante de una manera simple o tajante. En ese sentido, se puede interpretar que son tímidas o no prefieren hablar, pero los expertos en psicología señalan que se trata de un comportamiento que tiene un significado totalmente diferente. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Para conocer los detalles, te invito a leer este artículo informativo.

Posiblemente tú seas uno de aquellos que suelen responder con una frase corta cuando se les realizan simples preguntas, tales como “¿Cómo estás?" o “¿Qué tal tu día?“. Habitualmente, la otra parte puede interpretar que eres un ser de pocas palabras o que no tiene intención de entablar una comunicación.

Si bien son percepciones válidas, distintos especialistas en psicología han realizado estudios al respecto para descubrir por qué existen individuos con la costumbre de brindar respuestas simples; los resultados son muy interesantes.

Esta conducta suele ser malinterpretada por un gran cantidad de personas, pues se considera que no tiene interés por mantener una conversación. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que responden con frases cortas

Un reporte del portal “Neurolanch” explica la razón de personas que responden de “manera seca”: están intentando librarse de la interacción social. Esto no quiere decir que realmente tengan odio hacia los demás, pero significan que prefieren mantener una distancia.

En un artículo redactado para Psicología y Mente , el psicólogo Arturo Torres señala que este tipo de personas suelen desconfiar con facilidad. Por lo tanto, solo se explayen con aquellos que consideran que son correctos de tratar.

Entonces, estas personas tienen un círculo amical muy reducido, pues no son capaces de “abrirse” con otras, aunque tampoco son indiferentes; solo que no fluyen al mantener una comunicación con distintos seres humanos.

Otros estudios precisan que quienes acostumbran a responder con monosílabos (“sí”, “no” o “bien”) presentan un bajo desarrollo en habilidades sociales. Para el psicólogo Luis Martínez-Casasola, no tienen la capacidad para interactuar o comunicarse adecuadamente.

Los psicólogos puntualizan que estas personas no tienen bien desarrollada sus habilidades sociales. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Entonces, tendrán mucha dificultad para expresar lo que están sintiendo, ya sea felicidad, tristeza o enojo. Dicha experiencia puede afectar considerablemente el estado emocional de quien lo pone en práctica.

Martínez-Casasola explica que las consecuencias de no saber interactuar son distintas, tales como problemas de autoestima, presentar ansiedad y depresión, tener dificultad para resolver conflictos y ser rechazado por los demás.

De acuerdo con los expertos, la clave está en reconocer la propia manera de comunicarse. Cuando se detecta el patrón de dar respuestas breves y analizar sus causas, permite el inicio de un proceso de cambio positivo.

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