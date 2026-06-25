Si bien el uso frecuente del sarcasmo se asocia con el ingenio y el buen humor, la psicología revela una realidad distinta. Detrás de esas respuestas con cierto tono de burla puede esconderse un mecanismo de defensa mucho más complejo de lo que parece a simple vista. ¿Realmente qué significa este hábito en la ciencia que estudia el comportamiento humano? Conoce los detalles al respecto en la siguiente nota.

TE PUEDE INTERESAR Los expertos en psicología coinciden: las personas que no pueden evitar llorar al discutir no son débiles, sino que activan un mecanismo de defensa

Existen individuos que usan el sarcasmo repetitivamente durante sus conversaciones para transmitir un significado opuesto o diferente al literal; si bien eso puede generar un momento divertido y agradable, también ocasionaría incomodidad entre los presentes.

A primera impresión, se puede deducir que dicha persona es molestosa o tiene un buen sentido del humor , pero los estudios realizados por los expertos en psicología consideran que esta práctica frecuente revela rasgos a tomar en cuenta.

El sarcasmo ha sido un hábito estudiado por los expertos en psicología. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué dice la psicología sobre la persona que es sarcástica de manera frecuente

Para el portal Selia , aquella persona que acostumbra a ser sarcástica con frecuencia está tratando de revelar una serie de emociones negativas , tales como la frustración, el enojo o la inseguridad.

Si bien el individuo puede liberarse de las tensiones internas que está atravesando en dicho momento, puede desencadenar malentendidos o herir sentimientos, logrando que una buena relación amical o amorosa pueda destruirse en cuestión de segundos.

El empleo habitual de la burla indirecta se traduce en una barrera que bloquea la conversación sincera; de esa manera, se intenta cubrir la vulnerabilidad y así esquivar conflictos emocionales no resueltos.

Por su parte, RJ Starr Theoretical & Integrative Psychology señala que la persona sarcástica aún no ha desarrollado madurez emocional; es decir, intenta protegerse con la burla, la ironía y el chiste en vez de expresar lo que realmente siente

“Una persona que no ha desarrollado esta capacidad utiliza el registro irónico para descargar contenido emocional, manteniendo la distancia psicológica que impide que dicha capacidad se ponga a prueba”, añade el portal.

Usar el sarcasmo con frecuencia puede dañar las relaciones. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo usar el sarcasmo de manera saludable

Aplícale con las personas que mantienes un buen nivel de confianza.

No uses la burla irónica en situaciones serias o importantes.

Evita totalmente el sarcasmo para herir a alguien.

Intenta combinar el sarcasmo con la empatía.

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