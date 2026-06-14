Suele ser un mecanismo normal del cerebro para lidiar con la duda y reducir la incertidumbre, pero no es lo único. De seguro te pasó en algún momento que saliste apurado de tu casa y cuando estabas por entrar al ascensor dudas de si habías echado llave y volviste apurado o tu mamá no puede salir de la casa sin darle algunos toques o mover la manija para asegurar que todo está en orden. Y es que son muchas las personas que así como dejan el llavero colgando de la manija cuando ya entraron a casa, también revisan dos veces si cerraron la puerta antes de marcharse y la psicología analizó que hay detrás. Los expertos destacan que no se trata únicamente de seguridad, sino de una tendencia al perfeccionismo y otros rasgos de la personalidad. Aquí te lo explico al detalle.

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La cautela es un rasgo central en quienes revisan dos veces una cerradura. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué dice la psicología de las personas que revisan dos veces si cerraron la puerta

“¿Cerré la puerta?”, “¿le puse llave?”, estas suelen ser frases comunes en determinado momento ya sea porque salimos apurados, tenemos varias cosas en la mano o la movilidad nos está esperando y vamos tarde; sin embargo, hay personas que las repiten a diario y no pueden estar tranquilas ya que ese pensamiento activa la necesidad de retornar y comprobarlo.

Los expertos destacan que este comportamiento está vinculado con la forma en que el cerebro gestiona la seguridad, la responsabilidad y la anticipación de errores. Y es que revisar dos veces ayuda a reducir la incertidumbre, lidiar con la duda y y evitar consecuencias negativas.

La psicología dice que las personas que comprueban dos veces que han cerrado la puerta con llave no son maniáticas, sino que toman en cuenta otros detalles. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué características tienen las personas que revisan dos veces si cerraron la puerta

Investigadores de universidades como Yale o Cambridge señalan que esta acción no siempre es ansiedad, sino que puede reflejar características cognitivas específicas. Aquí algunas identificadas:

Son meticulosas: prestan atención a los detalles y no les gusta dejar aspectos librados al azar, especialmente cuando se trata de la seguridad de su hogar o protección de sus bienes.

prestan atención a los detalles y no les gusta dejar aspectos librados al azar, especialmente cuando se trata de la seguridad de su hogar o protección de sus bienes. Tendencia al perfeccionismo: necesitan estar completamente seguras de que la acción fue realizada de forma correcta y sin margen de error.

necesitan estar completamente seguras de que la acción fue realizada de forma correcta y sin margen de error. Naturalmente cautelosas: tienden a anticipar escenarios posibles y a protegerse frente a riesgos.

tienden a anticipar escenarios posibles y a protegerse frente a riesgos. Dificultad para confiar en sí mismos: en algunos casos, las personas que revisan si cerraron bien la puerta o hicieron alguna otra actividad pueden tener problemas puntuales de autoconfianza.

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