Para millones de personas, mirar el teléfono móvil al momento de despertar se ha convertido en un hábito. Quizás lo consideres una práctica normal, pues ya forma parte de tu rutina, pero la psicología advierte que este gesto puede alterar tu cerebro desde los primeros minutos del día. ¿Cómo impacta dicha acción en tus emociones? Si estás interesado en conocer dicha información, es necesario que leas los siguientes párrafos de esta nota.

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Los dispositivos móviles se han convertido en esas herramientas que no podemos despegarnos en nuestros días, ya que nos “facilitan” en distintos aspectos: nos otorga la hora, escuchamos música, accedemos a redes sociales, recibimos información y podemos entretenernos.

Por lo tanto, este pequeño aparato se ha vuelto parte de nuestras vidas. Es más, algunos ya se acostumbraron a colocarlo en sus camas para que les brinde compañía en las noches y así tomarlo rápidamente cuando despierten, pero se trata de una práctica que tiene consecuencias.

Alfredo Rodríguez-Muñoz, catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, explica a Hola.com que dicha práctica tiene un impacto en el sistema de nervioso, ya que el cerebro pasa “de un estado de recuperación a un estado de alerta” en cuestión de segundos.

Entonces, cuando revisas el móvil al despertar y recibes notificaciones o reportes desfavorables provoca la aparición instantánea de estrés , una reacción matutina que termina por condicionar negativamente tu estado de ánimo durante el resto del día.

Para Rodríguez-Muñoz, esta práctica ocasiona que el cerebro pase de un estado relajado a mantenerse alerta. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

La impulsividad formaría parte de ti

Desde la perspectiva de la psicóloga Laura Fuster , los individuos que toman el celular para revisarlo destacan por ser impulsivos, pues no pueden controlar la sensación de saber qué ocurrió en las últimas horas o qué personas de su círculo le envió un mensaje mientras dormía.

Los individuos con este perfil enfrentan dificultades para frenar sus impulsos, aún cuando están conscientes de lo efectos perjudiciales que podrían sufrir, lo que desencadena un fuerte sentimiento de culpa tras ejecutar la acción, así lo explica el portal Psicología y Mente .

Además, les cuesta moderar sus propias emociones intensas, ya que el desequilibrio emocional suele empujar a tomar decisiones precipitadas que, lejos de ayudar, terminan complicando aún más el problema.

Los expertos señalan que las personas acostumbradas a tomar el móvil al despertar son impulsivos y presentan ansiedad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Incrementa los niveles de ansiedad

Una investigación de la revista Behavioral Neuroscience reveló que las personas que toman sus celular dentro de los primeros 15 minutos después de despertar presentan niveles más altos de ansiedad y tienen dificultades para mantener la concentración en las actividades que pretenden realizar a lo largo del día.

Para Rodríguez-Muñoz, observar el dispositivo al abrir los ojos solo ocasiona que tengas una sensación continua de prisa, saturación mental y agotamiento psicológico; es como que estás pendiente de algo y no puedes encontrar la tranquilidad.

Si mantienes este ritmo a largo plazo, la hiperconectividad puede desencadenar consecuencias crónicas como la irritabilidad, la incapacidad para relajarse y el sentimiento continuo de encontrarte bajo un ritmo de vida acelerado.

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