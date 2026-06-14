Mirar el móvil en la cama justo antes de dormir se ha convertido en un hábito implementado por millones de personas en el mundo. Si bien parece un momento de relajación, la psicología ha revelado una realidad mucho más profunda que puede interesarte en caso realices esta práctica. ¿Qué indica la ciencia que estudia el comportamiento humano sobre este comportamiento? Los detalles podrás conocerlos en los siguientes párrafos.

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¿Qué dice la psicología sobre usar el móvil antes de dormir?

Seguramente eres una de estas personas que, cuando está acostada en su litera, chatea con amigos por cualquier red social o visualiza algún video hasta lograr conciliar el sueño; es una acción que ya forma parte de tu rutina diaria.

A primera impresión, puedes considerar que se trata de una manera de distracción ante las distintas responsabilidades que debiste cumplir a lo largo del día, pero la psicología específica que este hábito dice mucho de tu personalidad.

Los expertos en psicología consideran que estas personas presentan rumiación mental. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En unas declaraciones a Hola.com , Ángel Luis Guillén, psicólogo y director de la Clínica Psicopartner, explica que una persona acostumbrada a esta práctica está intentando evitar el silencio y la introspección, el cual consiste en observar, analizar y comprender los sentimientos y emociones.

Para el especialista, estos individuos tienen pensamientos constantes y, en el peor de los casos, presentan ansiedad. No tienen un control de sus preocupaciones; por esa razón, quieren evitar ello recurriendo al móvil.

Otros expertos en la rama consideran que presentan dificultad para establecer límites; al grado de permitir faltas de respeto dentro de sus relaciones afectivas debido al miedo de perder el vínculo.

La luz azul del móvil puede tener consecuencias al momento de conciliar el sueño. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Por qué no se debe usar el móvil antes de dormir

Un artículo de Psicología y Mente explica adecuadamente los efectos negativos de este hábito. La persona puede tener dificultades para conciliar el sueño; además de presentar distintos malestares, tales como fatiga, cansancio, irritación, susceptibilidad, entre otros.

Esto se debe a que la luz azul de los celulares tienen la fuerza suficiente para modificar los niveles de melatonina, una hormona encargada de regular el ciclo natural de sueño-vigilia.

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