Terminar una conversación por chat y repasar una y otra vez lo que se escribe es una práctica que cuantas personas suelen realizarla. Parece que se trata de una simple manía, pero este comportamiento esconde rasgos sorprendentes, según lo señalado por la psicología. ¿Realmente que revela esta ciencia sobre este hábito? Los detalles completos puedes saberlos en esta nota.
¿Qué significa en la psicología que una revise constantemente sus conversaciones por chat?
Posiblemente te identifiques con este caso; terminas de chatear con tu amigo o un grupo por WhatsApp y, en cuestión de minutos, vuelvas a ingresar a dicha ventana porque te interesa leer los mensajes que has enviado.
En un primer momento, te puede parecer gracioso recordar ese momento, ya que posiblemente enviaste mensajes que causaron risas o ciertas palabras de amor hacia una persona en especial; sin embargo, la psicología tienen otras perspectiva al respecto, especialmente si la práctica quita mucho tiempo.
Según lo señalado por Ícaro Psicología, las personas acostumbradas a realizar dicha acción tienden a recrear en su mente escenarios hipotéticos sobre cómo hubiera sido la conversación si hubieran respondido de manera distinta.
Esto evidencia que suele ser inseguro en las acciones que realiza, ya que considera que el mensaje enviado no pudo ser adecuado o realmente no causó tanta alegría como esperaba; es un proceso que se relaciona estrechamente a la rumiación mental.
Por su parte, el psicólogo Mark Travers señala en su artículo publicado en Psychology Today que estos individuos presentan un cierto grado de ansiedad social, ya que sienten mucha preocupación de lo que dijeron o cómo lo recibió la otra.
“Incluso si la persona se considera seguro de sí misma o socialmente capaz, es posible que tenga una mayor sensibilidad a cómo lo perciban los demás”, añade.
En términos simples, sienten la necesidad de ser aprobados por la otra parte, por eso se fijan en cada mensaje enviado para “asegurarse” de que todo está bien y así evitar cualquier posible malentendido.
Cuándo analizar conversaciones se convierte en un problema
Según Ícaro Psicología, estas son algunas señales de que este patrón te podría estar afectando tu estado mental:
- Pasas mucho tiempo revisando las conversaciones.
- Sientes una fuerte sensación al recordar lo que dijiste.
- Imaginas constantemente respuestas alternativas.
- Te cuesta dejar de pensar en la interacción.
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