En tiempos actuales, muchas personas les cuesta desprenderse de sus móviles en gran parte de sus días, pues lo usan para chatear, escuchar música, revisar redes sociales, entre otras opciones. Parece un simple hábito, pero la psicología revela que este comportamiento repetitivo esconde una razón más profunda. ¿Qué dice esta ciencia al respecto? Los detalles completos puedes conocerlos en los siguientes párrafos.

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En caso seas un joven, posiblemente te identifiques con este caso; tienes una gran dificultad para soltar el celular, ya que estás más pendiente por enviar un mensaje o saber qué notificación te llegó.

Dicha acción se puede tomar como una falta de respeto, especialmente si estás ingiriendo alimentos o mantienes una conversación; otros pueden tomarlo como una manera de distracción ante el aburrimiento que están afrontando, pero la psicología ha analizado esta actitud consiguiendo resultados interesantes.

En tiempos actuales, muchas personas llevan consigo su móvil a cualquier lado. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre la persona que revisa el móvil frecuentemente

Según el AGS Psicólogos de Madrid , la costumbre de revisar el móvil en cualquier momento del día se relaciona al Fear of Missing Out, conocida en esta ciencia como el FOMO; se trata del miedo persistente que perderse experiencias, oportunidades o conexiones sociales que otros parecen apreciar.

En términos simples, las personas que mantienen este hábito sienten la necesidad de enterarse todo lo que está ocurriendo en la era digital, tal como lo realizan las demás. Para este portal, no se trataría de un trastorno clínico, pero no se descarta que el individuo presente ansiedad o baja autoestima.

Desde otra perspectiva, la Clínica López Ibor señala que este comportamiento puede evidenciar una adicción al móvil, lo cual saca a la luz particularidades del perfil de quien lo pone en práctica, como su constante búsqueda de validación externa y su resistencia a enfrentar la soledad.

No sería lo único, cuando el individuo recurre al móvil, sea para visualizar un video o leer algún artículo informativo, está intentando liberarse del aburrimiento o el estrés que siente.

Los expertos en psicología consideran que este comportamiento tiene relación con el síndrome FOMO. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo evitar usar el móvil de manera frecuente cada día

En caso eres consciente que tienes una dificultad para dejar el móvil por varios minutos, es momento de que realices un cambio. A continuación, te compartiré una serie de consejos ofrecidos por la Clínica López Ibor que podrían servirte:

Intenta establecer metas y límites cuando usas el móvil.

Elimina las tentaciones y distracciones; puedes dejar tu celular en otra habitación mientras estudias.

Realizar otras actividades, tales como ejercicio, salir con amigos, leer libros, entre otros.

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